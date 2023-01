FINALMENTE LA GENTE HA CAPITO CHE È INUTILE CAMBIARE IL TELEFONINO COME LE MUTANDE - IL 2022 È STATO L'ANNO NERO PER GLI SMARTPHONE, CON LE VENDITE CHE SONO SCESE SOTTO LA SOGLIA DEGLI 1,2 MILIARDI DI PEZZI (MAI COSÌ MALE DAL 2013) - OLTRE AI PROBLEMI LEGATI AL RINCARO DELLE MATERIE PRIME E DELL'ENERGIA, I LOCKDOWN IN CINA E LA GUERRA IN UCRAINA, IL CROLLO È DOVUTO AL FATTO CHE LE INNOVAZIONI DEI NUOVI MODELLI RISPETTO A QUELLI PRECEDENTI SONO QUASI INSIGNIFICANTI...

Estratto dell'articolo di Paolo Ottolina per www.corriere.it

SMARTPHONE

I segnali negli ultimi anni erano molto chiari: gli smartphone hanno esaurito la loro spinta. I telefoni intelligenti hanno toccato il loro picco nel 2016, poi è iniziata la discesa. Sia a livelli di vendite […] sia - tutto sommato - anche a livello di innovazione e di interesse del pubblico […]. I dati appena usciti però certificano un fatto inedito: il 2022 è stato l'anno nero degli smartphone.

Le vendite globali (dati Canalys) sono scese sotto la soglia degli 1,2 miliardi di pezzi […] un vero tracollo rispetto al Q4 del 2021: il calo è stato del 17%, mentre sull'intero 2022 è stato dell'11%. Per trovare dati peggiori bisogna tornare al 2013, l'anno in cui gli smartphone superarono i vecchi cellulari (le consegne si fermarono poco sotto il miliardo totale).

vendite globali di smartphone tra il 2020 al 2022

I FATTORI DELLA CRISI

[…]I problemi con i lockdown per il Covid in Cina, la guerra in Ucraina, l'inflazione e il rincaro di materie prime e logistica sono tutti fattori che hanno azzoppato le vendite. Prezzi dei dispositivi sempre più alti, scarsa innovazione e potere d'acquisto diminuito hanno completato il quadro. […]

COSA SUCCEDERÀ NEL 2023?

Per l'anno appena iniziato non si intravvedono grandi possibilità di invertire la rotta. […]Ormai tutti i telefoni o quasi sono 5G ma nessuno si fionda a dismettere un vecchio modello 4G soltanto per il 5G, perché i servizi sono ancora embrionali e i benefici in termini di velocità e qualità della rete ancora non così rilevanti. […]

APPLE RIPRENDE IL PRIMO POSTO

quote di mercato delle vendite di smartphone

Nessuno ride, ma guardando ai marchi - sempre secondo i dati Canalys - Apple ha recuperato il primo posto tra i produttori nel quarto trimestre 2022 e ha raggiunto la sua quota di mercato trimestrale più alta di sempre al 25% […]. Samsung ha chiuso il Q4 al secondo posto con una quota di mercato del 20%, ma si è comunque confermato primo marchio guardando all'intero 2022. Xiaomi ha mantenuto il terzo posto[…] Le altre due cinesi Oppo e vivo hanno completato la top 5 dei produttori, conquistando rispettivamente il 10% e l'8% delle quote di mercato.

smartphone 7

IL PARERE DELL'ANALISTA

Dunque, benché il mercato sia ancora gigantesco (ben oltre 1 miliardo di dispositivi venduti ogni anno), l'età dell'oro degli smartphone è definitivamente alle nostre spalle? Prova a rispondere Paolo Pescatore, analista di PP Foresight, esperto in Tecnologia e digitale: «Per i produttori di smartphone sta diventando sempre più difficile differenziare i dispositivi. Per anni hanno progettato modelli guidati dall'insaziabile desiderio degli utenti di essere connessi con schermi più grandi, batterie di lunga durata e fotocamere migliori. Per questo motivo, ora ci si concentra molto sul miglioramento significativo delle funzionalità esistenti, sull'esperienza dell'utente e sul rendere i dispositivi a prova di futuro, prolungando il ciclo di vita del prodotto».

smartphone 8

[…] Lo smartphone rimane il coltellino svizzero del mondo tecnologico, ma la crisi del costo della vita sta avendo un impatto profondo su tutte le aziende; nessuno ne è immune. Questo causerà un effetto domino, incidendo sulla disponibilità degli utenti ad acquistare un nuovo dispositivo premium. […] che si terranno più a lungo i loro telefoni, cedendoli e magari acquistandone uno più economico».