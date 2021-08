ALLA FINE È ARRIVATO IL SORPASSO: PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA LE VENDITE SU AMAZON SUPERANO QUELLE DEL COLOSSO DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE WALMART – NELL’ULTIMO ESERCIZIO GLI ACQUIRENTI HANNO SPESO PIÙ DI 610 MILIARDI DI DOLLARI SULLA PIATTAFORMA ONLINE, CONTRO I 566 MILIARDI DEI NEGOZI FISICI DI WALMART, CHE DETENEVA IL PRIMATO DAL 1990

Da “la Stampa”

Nella grande guerra fra negozi fisici e store online, Amazon segna un punto storico a favore dell'e-commerce. Le vendite di Amazon per la prima volta superano quelle del colosso della grande distribuzione WalMart. Lo rivela il New York Times, citando i dati di FactSet, in base ai quali nell'esercizio concluso a giugno gli acquirenti hanno speso più di 610 miliardi di dollari su Amazon, contro i 566 miliardi di dollari di Walmart.

È la prima volta che Walmart viene superata dal 1990, quando sorpassò Sears, diventando il più grande rivenditore al dettaglio d'America. I dati in realtà sono calcolati in maniera differente, ma gli analisti tendono a paragonarli comunque per avere una visione di massima.

Conoscere il giro d'affari di Walmart è facile perché viene reso pubblico trimestralmente, mentre quello di Amazon va stimato, dato la maggior parte delle vendite della piattaforma sono dovute a rivenditori terzi, per i quali l'azienda di Jeff Bezos divulga solo le commissioni addebitate.

Sia le vendite di Walmart, sia quelle di Amazon restano comunque lontane da quelle del gigante dell'e-commerce del miliardario cinese Jack Ma, Alibaba, che resta il primo rivenditore al mondo. Nell'anno fiscale che si è concluso a maggio, Alibaba ha registrato un volume lordo di merci di 1.200 miliardi di dollari.

Amazon ha ricevuto un grande impulso dai lockdown, in quanto le restrizioni e le quarantene hanno spinto le persone ad acquistare in rete i prodotti per riceverli direttamente a casa. Si stima che il valore totale dei beni venduti sulla piattaforma sia cresciuto di 200 miliardi di dollari nei 12 mesi tra luglio 2020 e giugno 2021.

Anche Walmart, al pari di altre catene di superstore come Target, ha visto un balzo nelle vendite durante la pandemia, ma la sua crescita da 24 miliardi di dollari è rimasta ben al di sotto a quella di Amazon.

