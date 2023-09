FININVEST PUO' ESSERE VENDUTA? SI', C'E' UN PATTO TRA I FRATELLI BERLUSCONI - SE LA MAGGIORANZA AZIONARIA ACCETTA UN'OFFERTA D'ACQUISTO TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VENDUTE - QUESTO SCENARIO SAREBBE POSSIBILE SOLO IN DUE CASI: SE A DECIDERLO FOSSERO MARINA E PIER SILVIO OPPURE UNO TRA LORO PIÙ DUE TRA BARBARA, ELEONORA E LUIGI - TRA LE CLAUSOLE DI CO-VENDITA DEL NUOVO STATUTO FININVEST NE È STATA AGGIUNTA UNA CHE PREVEDE IL DIRITTO DELLA NUOVA, EVENTUALE, MAGGIORANZA DI “TRASCINARE” NELLA VENDITA ANCHE LE AZIONI DELLE MINORANZE...

Estratto dell’articolo di Federico De Rosa, Mario Gerevini per il “Corriere della Sera”

E se la Fininvest fosse messa in vendita? O meglio: se tra i cinque fratelli si creasse una maggioranza azionaria pronta ad accettare un’eventuale offerta, che cosa succederebbe? E’ chiaramente un’ipotesi estrema, quasi accademica.

Ma — a quanto si apprende — è stata contemplata nei patti tra i cinque fratelli Berlusconi che con l’accettazione dell’eredità paterna hanno dato il via al nuovo assetto del gruppo. Le clausole “tag along” e “drag along”, abbastanza frequenti anche nelle operazioni di private equity, regolano questa eventualità.

Le maggioranze minime possibili tra fratelli sono solo due: Marina e Pier Silvio insieme, oppure uno tra loro due più due tra Barbara, Eleonora e Luigi. La premessa è che né i nuovi statuti né i patti siglati nel “sistema” Fininvest prevedono diritti di prelazione in caso di vendita. Ognuno è quindi libero di cedere le proprie azioni.

Ma, appunto, nel nuovo statuto Fininvest — e in quelli delle holding di controllo che fanno capo agli eredi di Silvio Berlusconi — sono previste clausole di covendita in caso di offerta di terzi per la maggioranza: il tag along fa scattare il diritto per le minoranze di cedere anche le loro quote allo stesso prezzo; il drag along, invece, prevede il diritto della maggioranza di “trascinare” nella vendita anche le azioni delle minoranze alle stesse condizioni. […]

I nuovi statuti sono allegati ai due patti di sindacato: quello tra Marina e Piersilvio e quello di entrambi con gli altri tre fratelli. Le modifiche messe a punto dai legali saranno replicate anche nello statuto di Fininvest dove verrà indicata la previsione di distribuzione di almeno il 50% degli utili (il 100%, invece, nelle holding sopra), la presenza di 3 consiglieri indicati da Luigi, Barbara ed Eleonora e maggioranze qualificate solo per la modifica delle norme appena introdotte nello statuto […]

