19 nov 2020 10:00

FINITELA DI FARE GLI EUROSTRONZI, LO DICE ANCHE CHRISTINE LAGARDE: “IL PACCHETTO NEXT GENERATION EU DEVE DIVENTARE OPERATIVO SENZA INDUGIO” – LA PRESIDENTE DELLA BCE DICE CHIARAMENTE CHE NON BASTA IL BAZOOKONE PER SALVARE L'EUROPA: SERVONO I SOLDI DEL RECOVERY FUND! - “LE RISORSE AGGIUNTIVE POSSONO FACILITARE POLITICHE FISCALI ESPANSIVE, IN PARTICOLARE NEI PAESI CON UN MARGINE DI BILANCIO LIMITATO”