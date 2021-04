FISCO ALLE ORECCHIE – PERCHÉ GLI STATI UNITI PROPONGONO UNA “MINIMUM TAX” GLOBALE PER LE IMPRESE? L’OBIETTIVO DELLA YELLEN È FERMARE LA CORSA AL RIBASSO MONDIALE NELLA TASSAZIONE DELLE IMPRESE, CON I PAESI CHE FANNO A GARA PER ABBASSARE LE ALIQUOTE E ATTIRARE LE MULTINAZIONALI. CHE DICONO I PARADISI FISCALI EUROPEI COME L’OLANDA DI RUTTE O IL LUSSEMBURGO?

joe biden janet yellen

1 – PRESTO, PORTATE I SALI A RUTTE! – IL SEGRETARIO AL TESORO AMERICANO JANET YELLEN PROPONE UNA TASSA MINIMA SULLE SOCIETÀ “PER EVITARE CHE SI TRASFERISANO PER MOTIVI FISCALI” – LE ANTICIPAZIONI DEL DISCORSO AL “CHICAGO COUNCIL ON GLOBAL AFFAIRS”: “AMERICA FIRST NON DEVE SIGNIFICARE AMERICA DA SOLA. IL NOSTRO PRIMO COMPITO DEVE ESSERE QUELLO DI FERMARE IL VIRUS ASSICURANDO CHE I VACCINI, I TEST E LE CURE MEDICHE SIANO IL PIÙ POSSIBILE DISPONIBILI NEL MONDO”

2 – YELLEN: TASSA MINIMA GLOBALE SULLE SOCIETÀ

Marco Valsania per “il Sole 24 Ore”

URSULA VON DER LEYEN E MARK RUTTE

Fermare, assieme agli alleati, la deleteria «corsa al ribasso» mondiale nella tassazione delle imprese. Il Segretario al Tesoro americano Janet Yellen, nel promuovere il piano infrastrutturale da oltre duemila miliardi dell’amministrazione Biden, ha rilanciato con forza non solo la necessità da parte di Washington di ricalibrare al rialzo le imposte sulla Corporate America, ma di arrivare a una nuova minimum tax globale.

Yellen, dal palco virtuale del Chicago Council on Global Affairs, ha invocato un sistema internazionale coordinato e definito più giusto, che impedisca ai grandi gruppi giochi di prestigio con i loro profitti e cacce a paradisi fiscali allo scopo di eludere imposte.

Olanda paradiso fiscale

Yellen, che ha denunciato una gara al ribasso nelle aliquote corporate in atto da trent’anni, ha detto di essere impegnata a voltar pagina con i partner del G20 (il prossimo vertice di ministri delle Finanze e governatori delle banche centrali è domani presieduto dall’Italia). E ha descritto un’aliquota minima da applicare alle multinazionali indipendentemente da dove abbiano il quartier generale.

PARADISI FISCALI

Ad oggi manca tuttora un accordo in seno al G20 sull’imposta, come anche in colloqui su riviste architetture della tassazione sotto gli auspici Ocse che nell’insieme coinvolgono oltre cento nazioni. Funzionari del Tesoro Usa hanno suggerito che una proposta di minimum tax potrebbe esser pronta per luglio e che la Casa Bianca potrebbe adeguare i propri disegni ai suoi contenuti.

donald trump

La competitività, ha incalzato Yellen, «riguarda la garanzia che i governi abbiano sistemi di tassazione stabili in grado di raccogliere sufficienti entrate per investire in beni pubblici essenziali e rispondere a crisi». Ancora: «Assieme possiamo far leva su una global minimum tax per assicurare che l’economia mondiale fiorisca sulla base d’un clima più paritario quando si tratta della tassazione di multinazionali; che stimoli innovazione, crescita e prosperità».

Cooperazione globale e minimun tax sono pilastri cruciali per la strategia economica della Casa Bianca di Joe Biden. Prevede investimenti pubblici da 2.300 miliardi, nei trasporti, nel manifatturiero, nell'energia pulita e nella lotta al cambiamento climatico, pagati da incrementi delle aliquote domestiche sulle imprese al 28% dal 21% e su una tassa minima su profitti all’estero, calcolati per singolo Paese, quasi raddoppiata al 21 per cento. Per essere efficace e non danneggiare marchi Usa nei confronti di rivali esteri, però, la riforma richiede intese su una global minimum tax.

JANET YELLEN JOE BIDEN

Yellen, nel perorare la causa della collaborazione con i partner, ha lanciato una stoccata alla precedente Casa Bianca di Donald Trump, sottolineando che l’America è cambiata. «Negli ultimi quattro anni abbiamo visto cosa accade quando ci ritiriamo dal palcoscenico globale. America First non deve mai significare America da sola». Biden, ha continuato, si sta muovendo per un «rinnovato impegno internazionale, che riconosce l’importanza di lavorare con altre nazioni per metter fine alle pressioni della concorrenza sulla tassazione e all’erosione della base imponibile».

3 – YELLEN CHIEDE UN'ALIQUOTA FISCALE MINIMA GLOBALE PER LE IMPRESE

Articolo del “New York Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

kamala harris joe biden janet yellen

La segretaria del Tesoro Janet L. Yellen si è pronunciata lunedì a favore di una tassa minima globale, dando il via allo sforzo dell'amministrazione Biden per contribuire ad aumentare le entrate negli Stati Uniti e impedire alle aziende di spostare i profitti all'estero per evadere le tasse.

La Yellen, in un discorso al Chicago Council on Global Affairs, ha chiesto un coordinamento globale su un'aliquota d'imposta internazionale che si applicherebbe alle multinazionali indipendentemente da dove hanno la loro sede. Una tale tassa globale potrebbe aiutare a prevenire la "corsa al ribasso" che è in corso, ha detto la Yellen, riferendosi ai paesi che cercano di superarsi l'un l'altro abbassando le aliquote fiscali per attirare le imprese – riporta il New York Times.

Le sue osservazioni sono arrivate mentre la Casa Bianca e i democratici al Congresso iniziano a cercare modi per pagare il vasto piano infrastrutturale del presidente Biden per ricostruire le strade, i ponti, i sistemi idrici e la rete elettrica dell'America.

paradiso fiscale

"La competitività non riguarda solo il modo in cui le aziende con sede negli Stati Uniti si confrontano con le altre aziende nelle offerte globali di fusioni e acquisizioni", ha detto la Yellen. "Si tratta di assicurarsi che i governi abbiano sistemi fiscali stabili che raccolgono entrate sufficienti per investire in beni pubblici essenziali e rispondere alle crisi, e che tutti i cittadini condividano equamente l'onere del finanziamento del governo".

Il senatore Ron Wyden, il democratico dell'Oregon incaricato di scrivere la legislazione fiscale, pubblicherà lunedì un nuovo piano per rivedere il modo in cui gli Stati Uniti tassano le società multinazionali. Oltre ad aumentare le entrate, la proposta, di cui sono coautori il senatore Sherrod Brown dell'Ohio e il senatore Mark Warner della Virginia, cerca di scoraggiare le aziende a spostare i profitti e i posti di lavoro in paesi a bassa tassazione per evitare di pagare le tasse in America. Crea anche nuovi incentivi attraverso per le aziende a investire nella ricerca e nella produzione negli Stati Uniti.

Il discorso ha rappresentato i commenti più ampi della Yellen da quando ha assunto la carica di segretario del Tesoro, e ha sottolineato la portata della sfida che ci aspetta.

"Negli ultimi quattro anni, abbiamo visto in prima persona cosa succede quando l'America si tira indietro dalla scena globale", ha detto la Yellen. "L'America prima di tutto non deve mai significare solo l'America".

mark rutte 1

La Yellen ha anche evidenziato le sue priorità di lotta contro il cambiamento climatico e la riduzione della povertà globale e ha sottolineato l'importanza che gli Stati Uniti aiutino a guidare il mondo fuori dalla crisi causata dalla pandemia. La Yellen ha invitato i paesi a non ritirare troppo presto il sostegno fiscale e ha messo in guardia contro i crescenti squilibri globali se alcuni paesi si ritirano prima che la crisi sia finita.

JANET YELLEN JEROME POWELL

Il ritmo lento della distribuzione dei vaccini in tutto il mondo è anche una preoccupazione per Ms. Yellen, che ha lamentato che molti paesi in via di sviluppo e a medio reddito non sono stati in grado di investire in robusti lanci di vaccinazioni, il che potrebbe danneggiare l'economia globale.

"Il risultato sarà probabilmente una crisi più profonda e duratura, con crescenti problemi di indebitamento, una povertà più radicata e una crescente disuguaglianza", ha detto la Yellen, stimando che fino a 150 milioni di persone potrebbero essere spinte nella povertà estrema quest'anno. "Questa sarebbe una profonda tragedia economica per quei paesi, di cui dovremmo preoccuparci".

Ron Wyden

In una netta rottura con l'amministrazione dell'ex presidente Donald J. Trump, la signora Yellen ha sottolineato l'importanza degli Stati Uniti di lavorare a stretto contatto con i suoi alleati, facendo notare che le fortune dei paesi di tutto il mondo sono intrecciate.

La revisione del sistema fiscale internazionale è una grande parte di questo. Le aliquote dell'imposta sulle società sono state in calo in tutto il mondo negli ultimi anni. Sotto l'amministrazione Trump, il tasso negli Stati Uniti è stato tagliato dal 35% al 21%. Il signor Biden vuole aumentare quel tasso al 28 per cento e aumentare l'aliquota fiscale minima internazionale che le aziende americane pagano sui loro profitti esteri al 21 per cento.

JANET YELLEN

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in coordinamento con gli Stati Uniti, ha lavorato per sviluppare una nuova architettura fiscale internazionale che includerebbe un'aliquota fiscale minima globale per le società multinazionali come parte del suo sforzo per ridurre lo spostamento dei profitti e l'erosione della base imponibile.

La signora Yellen ha detto che sta lavorando con le sue controparti nel Gruppo dei 20 paesi avanzati sui cambiamenti al sistema fiscale globale che aiuterà a impedire alle imprese di spostare i profitti in giurisdizioni a bassa tassazione.

mario draghi janet yellen

"Le proposte del presidente Biden annunciate la scorsa settimana richiedono un'azione interna coraggiosa, incluso l'aumento dell'aliquota fiscale minima degli Stati Uniti, e un rinnovato impegno internazionale, riconoscendo che è importante lavorare con altri paesi per porre fine alle pressioni della concorrenza fiscale e all'erosione della base imponibile delle imprese", ha detto la Yellen. "Stiamo lavorando con le nazioni del G20 per concordare un'aliquota minima globale dell'imposta sulle società che possa fermare la corsa al ribasso".