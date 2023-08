20 ago 2023 19:58

UN FISCO PER L’ESTATE – È FINITA LA VACANZA PER I CONTRIBUENTI: DA DOMANI SCATTA UNA LUNGHISSIMA LISTA DI PAGAMENTI, CON 148 VERSAMENTI IN SCADENZA – IL 21 AGOSTO TERMINA LO STOP AGLI ADEMPIMENTI FISCALI: MA COSA C’È DA PAGARE? A DOVER SGANCIARE SARANNO PRINCIPALMENTE I CONTRIBUENTI CHE DEVONO VERSARE L’IVA. MA SCADONO ANCHE LE RITENUTE E I CONTRIBUTI PER DIPENDENTI E AUTONOMI E…