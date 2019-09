IL CAPORALATO DIVENTA DIGITALE - SAPETE CHE PURE TRA I RIDER SI SFRUTTA IL LAVORO DI IMMIGRATI IRREGOLARI? IL ''CORRIERE'' HA SCOPERTO COME FUNZIONA: UNO SI REGISTRA COME FATTORINO SU DELIVEROO, GLOVO, JUSTEAT, POI FA LAVORARE PERSONE SENZA DOCUMENTI E IN CAMBIO SI TIENE IL 20% DEL GUADAGNO - LE AZIENDE PREDICANO TOLLERANZA ZERO (AL MASSIMO TI DISATTIVANO L'ACCOUNT) IN REALTÀ ACCORGERSENE È QUASI IMPOSSIBILE