UNITED DOLORS OF BENETTON – LA FIGLIA DI GILBERTO, SABRINA, SI È DIMESSA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA, NEL QUALE ERA ENTRATA DOPO LA MORTE DEL PADRE: ERA L’UNICA DELLA FAMIGLIA A FARNE PARTE E SPINGEVA PER UN ACCORDO SUL DOSSIER ASPI, MENTRA GLI ESPONENTI DEI FONDI DI INVESTIMENTO CONTINUANO A SOLLEVARE LA QUESTIONE DEL PREZZO – IL DISAGIO E IL TURBAMENTO PER LE INTERCETTAZIONI DEGLI EX MANAGER E L’ARRESTO DI CASTELLUCCI