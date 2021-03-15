FLASH! - AUTOREVOLI FONTI FINANZIARIE MILANESI DANNO PER FATTA LA FUSIONE DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO (CASTAGNA) CON BPER BANCA (CIMBRI). A QUESTO PUNTO A ORCEL NON RESTA CHE L'OPERAZIONE UNICREDIT-MONTE DEI PASCHI DI SIENA...-
FLASH! - AUTOREVOLI FONTI FINANZIARIE MILANESI DANNO PER FATTA LA FUSIONE DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO (CASTAGNA) CON BPER BANCA (CIMBRI). A QUESTO PUNTO A ORCEL NON RESTA CHE L'OPERAZIONE UNICREDIT-MONTE DEI PASCHI DI SIENA...-
LOCKDOWN COL BUCO (NELLE CASSE DELLO STATO) - IL COVID HA SFASCIATO LE FINANZE PUBBLICHE: NEL 2020 CI SONO STATI 28 MILIARDI DI EURO DI MINORI ENTRATE, E 73 MILIARDI DI SPESA IN PIÙ. IL RISULTATO E' UN DISAVANZO AGGIUNTIVO DI 101 MILIARDI - LE RESTRIZIONI HANNO RIDOTTO IL GETTITO TRIBUTARIO A 432 MILIARDI DAI 460 MILIARDI DEL 2019, IN CALO DEL 6% – IL DEBITO ARRIVATO A 2.569 MILIARDI
UNITED DOLORS OF BENETTON – LA FIGLIA DI GILBERTO, SABRINA, SI È DIMESSA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA, NEL QUALE ERA ENTRATA DOPO LA MORTE DEL PADRE: ERA L’UNICA DELLA FAMIGLIA A FARNE PARTE E SPINGEVA PER UN ACCORDO SUL DOSSIER ASPI, MENTRA GLI ESPONENTI DEI FONDI DI INVESTIMENTO CONTINUANO A SOLLEVARE LA QUESTIONE DEL PREZZO – IL DISAGIO E IL TURBAMENTO PER LE INTERCETTAZIONI DEGLI EX MANAGER E L’ARRESTO DI CASTELLUCCI
ORCEL A PESO D’ORO - IL FUTURO AD DI UNICREDIT, CHE ENTRERÀ IN CARICA CON L'ASSEMBLEA DEL 15 APRILE, NEL 2021 POTRÀ ARRIVARE A GUADAGNARE LA SOMMETTA DI 7,5 MILIONI DI EURO - LA CIFRA È COMPOSTA DA 2,5 MILIONI DI RETRIBUZIONE FISSA E DA ALTRI 5 MILIONI DI REMUNERAZIONE VARIABILE, IN AZIONI - CHISSA' COSA DIRA' PADOAN, FUTURO PRESIDENTE DI UNICREDIT, GRAN FUSTIGATORE E UOMO DELLA SOBRIETA'...
BILANCIO DALLA FINESTRA - LEONARDO DEL VECCHIO INCORONA IL SUO BRACCIO DESTRO FRANCESCO MILLERI COME AD DI ESSILUX, COLOSSO DA 63,4 MILIARDI. MA IL GRUPPO HA CHIUSO IL 2020 CON IL CROLLO DEGLI UTILI (-59%) E DEI RICAVI (-17%) - VA MALE ANCHE AI BENETTON: NELLA GALASSIA DI FAMIGLIA (AEROPORTI DI ROMA, ASPI, AUTOGRILL) SONO STATI BRUCIATI 4,5 MILIARDI DI RICAVI - PER ADR HA PESATO IL CROLLO DEL TRAFFICO PASSEGGERI (-76,8%) - I RICAVI DA PEDAGGIO SONO DIMINUITI DEL 24% A 2,79 MILIARDI….
SACROSANTING REVIEW - LE SPESE PREVISTE DALLA SANTA SEDE PER IL 2021 SONO LE PIÙ BASSE DA DIVERSI ANNI, MA IL BILANCIO VATICANO DOVREBBE FAR REGISTRARE LO STESSO UN DEFICIT DI 50 MILIONI DI EURO (SAREBBERO 80 SE NON CI FOSSE L'OBOLO DI SAN PIETRO)