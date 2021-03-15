FLASH! - AUTOREVOLI FONTI FINANZIARIE MILANESI DANNO PER FATTA LA FUSIONE DELLA BANCA POPOLARE DI MILANO (CASTAGNA) CON BPER BANCA (CIMBRI). A QUESTO PUNTO A ORCEL NON RESTA CHE L'OPERAZIONE UNICREDIT-MONTE DEI PASCHI DI SIENA...

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BILANCIO DALLA FINESTRA - LEONARDO DEL VECCHIO INCORONA IL SUO BRACCIO DESTRO FRANCESCO MILLERI COME AD DI ESSILUX, COLOSSO DA 63,4 MILIARDI. MA IL GRUPPO HA CHIUSO IL 2020 CON IL CROLLO DEGLI UTILI (-59%) E DEI RICAVI (-17%) - VA MALE ANCHE AI BENETTON: NELLA GALASSIA DI FAMIGLIA (AEROPORTI DI ROMA, ASPI, AUTOGRILL) SONO STATI BRUCIATI 4,5 MILIARDI DI RICAVI - PER ADR HA PESATO IL CROLLO DEL TRAFFICO PASSEGGERI (-76,8%) - I RICAVI DA PEDAGGIO SONO DIMINUITI DEL 24% A 2,79 MILIARDI….