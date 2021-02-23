FLASH! - CASSA DEPOSITI E PRESTITI HA DELIBERATO L’OFFERTA PER L’88% DI ASPI AD ATLANTIA. SULLA MANLEVA NON CI SARÀ COPERTURA TOTALE, MA È STATA RICONOSCIUTA UNA CIFRA PER RISCHI LEGALI PARI A 1,1 MILIARDI…-
SEQUESTRATI 10 MILIONI AL BROKER ACCUSATO DI AVER TRUFFATO ANTONIO CONTE - LA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO HA MESSO I SIGILLI AL PATRIMONIO DI MASSIMO BOCHICCHIO, EX CONSULENTE FINANZIARIO DEL TECNICO DELL'INTER - TRA I BENI PORTATI VIA UN VASO DI PICASSO E OPERE DI BALLA: LA PROCURA DI MILANO GLI CONTESTA ANCHE IL REATO DI RICICLAGGIO...
UOVO ALLA KOCH – CHI PRENDERÀ IL POSTO DI DANIELE FRANCO ALLA DIREZIONE GENERALE DELLA BANCA D’ITALIA? A PALAZZO KOCH CI SONO DUE NOMI IN PRIMA FILA PER LA SUCCESSIONE: PIERO CIPOLLONE E LUIGI FEDERICO SIGNORINI - MARIO DRAGHI PREFERIREBBE IL SECONDO, ANCHE PERCHÉ CIPOLLONE È STATO UNO DEI CONSIGLIERI PIÙ FIDATI DI GIUSEPPE CONTE…
AMARO CARIGE – PAOLO FIORENTINO, EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI BANCA CARIGE, È INDAGATO PER AGGIOTTAGGIO. NEL FASCICOLO SONO CONFLUITE PURE LE ACCUSE FORMALIZZATE DA PARTE DI VITTORIO MALACALZA, INDIRETTAMENTE DEL FINANZIERE RAFFAELE MINCIONE (CHE NON RISULTA ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INDAGATI) E DEI COMMISSARI SUBENTRATI IN SEGUITO – L' OBIETTIVO È CAPIRE SE C' È STATA ALTERAZIONE DEL MERCATO, E CONSEGUENTE SOPRAVVALUTAZIONE DEL TITOLO, A SEGUITO DELLA SOTTOSTIMA DEGLI NPL…
ERASMUS A ROTTERDAM - AL DIAVOLO LONDRA E LA BREXIT, ORA LA META PREFERITA DEGLI STUDENTI STRANIERI È L'OLANDA: IL 95% DELLA POPOLAZIONE PARLA INGLESE, CI SONO OLTRE 2 MILA CORSI DI ALTA QUALITÀ, LE TASSE D'ISCRIZIONE E IL COSTO DELLA VITA SONO PIÙ CONTENUTI RISPETTO AL REGNO UNITO (E POI C'È LA COMPONENTE SBALLO) - L'ECONOMIA BRITANNICA SENZA IL PROGRAMMA UNIVERSITARIO SI È FUMATA UN SURPLUS DI 243 MILIONI DI STERLINE ALL'ANNO...
ALLA FACCIA DELL'ANNUS HORRIBILIS: PER QUALCUNO LA PANDEMIA È STATA UNA MANNA - IL COMPARTO DEL CACAO HA GUADAGNATO, DALLA NUTELLA ALL'AZIENDA "ICAM". È CRESCIUTO ANCHE IL BILANCIO DELLA BRESCIANA SABAF CHE PRODUCE COMPONENTI PER APPARECCHI DOMESTICI - L'APP DEL VINO A DOMICILIO, LE BORSE DA DONNA PER L'ALTA MODA, LA BRESAOLA: TUTTI QUELLI CHE GRAZIE AL COVID HANNO FATTO I SOLDI...