AMARO CARIGE – PAOLO FIORENTINO, EX AMMINISTRATORE DELEGATO DI BANCA CARIGE, È INDAGATO PER AGGIOTTAGGIO. NEL FASCICOLO SONO CONFLUITE PURE LE ACCUSE FORMALIZZATE DA PARTE DI VITTORIO MALACALZA, INDIRETTAMENTE DEL FINANZIERE RAFFAELE MINCIONE (CHE NON RISULTA ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INDAGATI) E DEI COMMISSARI SUBENTRATI IN SEGUITO – L' OBIETTIVO È CAPIRE SE C' È STATA ALTERAZIONE DEL MERCATO, E CONSEGUENTE SOPRAVVALUTAZIONE DEL TITOLO, A SEGUITO DELLA SOTTOSTIMA DEGLI NPL…