FLASH - CHI ANDRA' A FARE L'AD DI SKY? E' UNA CORSA A TRE TRA MARCO PATUANO, LUCA VALERIO CAMERANO (CEO A2A) E MAXIMO IBARRA (OGGI CEO KPN TELCO OLANDESE): ENTRO UNA SETTIMANA LA DECISIONE...-
FLASH - CHI ANDRA' A FARE L'AD DI SKY? E' UNA CORSA A TRE TRA MARCO PATUANO, LUCA VALERIO CAMERANO (CEO A2A) E MAXIMO IBARRA (OGGI CEO KPN TELCO OLANDESE): ENTRO UNA SETTIMANA LA DECISIONE...-
“LIBRA” MONETA IN LIBERO FACEBOOK – LA CRIPTOVALUTA DI FACEBOOK È PIÙ DI UNA RIVOLUZIONE: È UN TERREMOTO PER LE ISTITUZIONI FINANZIARIE - SE IL PROGETTO DI ZUCKERBERG ANDRÀ IN PORTO, “LIBRA” SARÀ LA PRIMA VALUTA SENZA BANCA CENTRALE A ESSERE ACCETTATA GLOBALMENTE – I COLOSSI PAYPAL, VISA E MASTERCARD CI SI SONO BUTTATI A CAPOFITTO, MENTRE LE BANCHE “TRADIZIONALI” TREMANO: I RISCHI PER LA PRIVACY E LE DIFFERENZE CON BITCOIN...
SAVONA ORA CHE È PRESIDENTE CONSOB FA IL MINISTRO DEGLI AFFARI EUROPEI: ''BISOGNA RIAPRIRE UN DIALOGO FORTE CON BRUXELLES. DA ENTRAMBE LE PARTI SI STA ESAGERANDO NELL'ATTEGGIAMENTO DI SFIDA'' - E SULLA PROVOCAZIONE DEL DEBITO AL 200% DEL PIL, ''SONO SCONCERTATO DALLE REAZIONI. ERA UNA COSTRUZIONE INTELLETTUALE RAFFINATA, DESTINATA A CHI QUESTE COSE LE CAPISCE. NON ESISTE EVIDENZA SCIENTIFICA DI UNA PERCENTUALE TROPPO ALTA, SE IL DEBITO È SOSTENIBILE''
HO FATTO UN SOGNO SOLO PER ADULTI - NO, NON SI TRATTA DI PORNO, MA DI LUOGHI DI VACANZA DOVE I BAMBINI NON SONO AMMESSI. IN ITALIA SI DIFFONDONO LE VACANZE ''CHILD FREE'', PER CHI NON VUOLE MARMOCCHI URLANTI, PIANGENTI E GIOCANTI TRA I PIEDI. DECINE DI RISTORANTI, ALBERGHI, STABILIMENTI BALNEARI E PERSINO COMPAGNIE AEREE…
IL FONDATORE DI BLACKSTONE DEFINISCE CAIRO UN ESTORSORE: ''LE RICHIESTE DI RCS SULL'IMMOBILE DI VIA SOLFERINO SONO ASSURDE. QUELL'OPERAZIONE, UN'ASTA GLOBALE, È STATA APPROVATA DAL BOARD E DA TUTTI GLI ORGANI SOCIETARI'' - ''LA MORTE DELLE BANCHE È UNA FALSA PROFEZIA. CERTO, CI SARÀ UNA DISINTERMEDIAZIONE, SPECIE NEI PAGAMENTI DIGITALI. MA…''
NATIXIS, I FONDI ANNEGANO IN UN BICCHIERE DI H2O - PSICODRAMMA DOPO L'ARTICOLO DEL ''FINANCIAL TIMES'' CHE ACCENDE UN FARO SUGLI INVESTIMENTI ''RISCHIOSI'' E I POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI DEL FONDATORE E AMMINISTRATORE DEL FONDO H2O, IL FRANCESE BRUNO CRASTES. PANIC SELLING E VENDITE MASSICCE. MA DI CHI SONO ESSERE LE RESPONSABILITÀ DI EVENTUALI DANNI AI SOTTOSCRITTORI, SE EMERGESSERO SCORRETTEZZE?