FLASH - CHI ANDRA' A FARE L'AD DI SKY? E' UNA CORSA A TRE TRA MARCO PATUANO, LUCA VALERIO CAMERANO (CEO A2A) E MAXIMO IBARRA (OGGI CEO KPN TELCO OLANDESE): ENTRO UNA SETTIMANA LA DECISIONE...

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