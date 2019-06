HO FATTO UN SOGNO SOLO PER ADULTI - NO, NON SI TRATTA DI PORNO, MA DI LUOGHI DI VACANZA DOVE I BAMBINI NON SONO AMMESSI. IN ITALIA SI DIFFONDONO LE VACANZE ''CHILD FREE'', PER CHI NON VUOLE MARMOCCHI URLANTI, PIANGENTI E GIOCANTI TRA I PIEDI. DECINE DI RISTORANTI, ALBERGHI, STABILIMENTI BALNEARI E PERSINO COMPAGNIE AEREE…