ARMANNA DAL CIELO - IL NUMERO DUE USCENTE (A FINE ANNO) DELL'ENI, ANTONIO VELLA, È INDAGATO DALLA PROCURA DI MILANO PER «CORRUZIONE TRA PRIVATI» CON VINCENZO ARMANNA (EX CAPO AREA ENI IN NIGERIA, IMPUTATO DI CORRUZIONE INTERNAZIONALE E NEL CONTEMPO ACCUSATORE DI DESCALZI), E CON PIERO AMARA, AVVOCATO RETRIBUITO DA ENI CON 11 MILIONI DI PARCELLE, ARRESTATO NEL 2018 CON 3 ANNI DI PENA POI PATTEGGIATA PER CORRUZIONE