COME HA PRESO MARINA BERLUSCONI LA RISPOSTACCIA DELLA SORA GIORGIA ALLA SUA LETTERA AL “GIORNALE”? MALE, ANZI, MALISSIMO! LA TOSTA FRASE DELLA MELONI (“MARINA NON È UN SOGGETTO POLITICO”) HA SCATENATO L’INDIGNAZIONE DELLA “CAIMANA” E DI PIER SILVIO. COME SE NON BASTASSE, SI È AGGIUNTA ANCHE LA REAZIONE, MOLLE COME UN BUDINO, DI ANTONIO TAJANI - NELLA TESTA DEI FIGLI DEL CAV, CHE VANTANO UN CREDITO DI 95 MILIONI CON IL PARTITO, RONZA UNA DOMANDA: CI SERVE ANCORA MANTENERE IN VITA FORZA ITALIA? LA RISPOSTA NELLE PROSSIME PUNTATE…