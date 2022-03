SIAMO CIRINÀ O GENERALI? LA TENSIONE È ALLE STELLE DOPO LA MOSSA A SORPRESA DI CALTAGIRONE DI CANDIDARE LUCIANO CIRINÀ, MANAGER CON ESPERIENZA ULTRATRENTENNALE IN GENERALI ALLA CARICA DI AD NELLA LISTA CHE SFIDA QUELLA GUIDATA DAL SUO ATTUALE CAPO AZIENDA DONNET. PER PIAZZA AFFARI DOVREBBE OVVIAMENTE DIMETTERSI MA CIRINÀ NON PARE INTENZIONATO A PERDERE LO STIPENDIO - UN PERNO DEL PIANO DI CALTARICCONE PUNTEREBBE SULLA VALORIZZAZIONE DI BANCA GENERALI E DELL'ENORME PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL LEONE (QUASI 37 MILIARDI DI ASSET)