19 mag 2023 19:07

FLASH! - LEONARDO: NON E' STATO GRANCHE' ELEGANTE IL PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA PROFUMO E CINGOLANI. AL MESSAGGIO: "CARO ROBERTO, VEDIAMOCI: HO 51 PUNTI DA DISCUTERE CON TE", LO "SCIENZIATO" HA RISPOSTO: "SO GIA' TUTTO, NON HO BISOGNO". AL CHE PROFUMO HA REPLICATO: "OK, SARANNO OGGETTO DI DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA". E CINGOLANI RISPOSE: "ALLORA VENGO..."