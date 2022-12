PRONTI A TRIVELLARE? – IL SOTTOSUOLO ITALIANO E' RICCO DI LITIO, UN METALLO (DA 80 EURO AL CHILO) NECESSARIO PER COSTRUIRE LE BATTERIE DEI VEICOLI ELETTRICI – LE ZONE PIÙ PROMETTENTI PER LE ESTRAZIONI SONO TOSCANA, LAZIO E CAMPANIA MA PER QUANTIFICARE ESATTAMENTE IL TESORETTO SERVIREBBERO ESPLORAZIONI E FINANZIAMENTI - PER ESTRARLO PERÒ NON È DETTO CHE SI DEBBANO SCAVARE ENORMI CAVE MA...