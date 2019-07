SDENG! I MERCATI NON SEMBRANO GRADIRE IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DI DEUTSCHE BANK: IL TITOLO IERI HA PERSO IL 5,4%. I DUBBI SONO SOPRATTUTTO SULLA COPERTURA DEI 7,4 MILIARDI DI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE, CHE NON VERRANNO DA AUMENTI DI CAPITALE MA SOLO CON AZIONI SUI REQUISITI PATRIMONIALI – BACK TO 2008: I TRADER CON GLI SCATOLONI, COME AI TEMPI DI LEHMAN BROTHERS – VIDEO