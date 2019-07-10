FLASH! - MUSTIER, DOPO AVER LASCIATO LA MOGLIE, PROGETTA DI SPOSTARE L'ASSE DECISIONALE DI UNICREDIT VERSO UNA CAPITALE EUROPEA DOVE STA PIANIFICANDO UN'ACQUISIZIONE - COSI' SI MORMORA NEI CORRIDOI DELLA BCE...-
FLASH! - MUSTIER, DOPO AVER LASCIATO LA MOGLIE, PROGETTA DI SPOSTARE L'ASSE DECISIONALE DI UNICREDIT VERSO UNA CAPITALE EUROPEA DOVE STA PIANIFICANDO UN'ACQUISIZIONE - COSI' SI MORMORA NEI CORRIDOI DELLA BCE...-
DA LECCARSI I BASF! – DOPO IL CASINO DEUTSCHE BANK, IL BUBBONE TEDESCO SI ALLARGA: LA MULTINAZIONALE CHIMICA LUNEDÌ SERA HA DIFFUSO UN “PROFIT WARNING” DRAMMATICO E IERI IL TITOLO È CROLLATO – GLI UTILI SARANNO MOLTO INFERIORI AL PREVISTO E PER METTERSI AL RIPARO LA SOCIETÀ MANDA A CASA 6MILA DIPENDENTI
PAGANETTO, DOVE LO METTO? - L'INTERVISTA DEL VICEPRESIDENTE DI CDP SU ALITALIA HA FATTO UN BEL RUMORE NEI PALAZZI DEL POTERE: ''LA CASSA PUÒ ENTRARE NELLA COMPAGNIA CON MEF E FS, SE C'È UN PARTNER INDUSTRIALE SOLIDO''. IL PROF MOLTO VICINO A TRIA SI RIFERISCE AL LEASING DEGLI AEREO OPPURE A UN INTERVENTO NELL'AZIONARIATO, CHE CREEREBBE PROBLEMI CON LO STATUTO DELLA CASSA?
APPLE PIE – COME VANNO I CONTI DELLA SOCIETÀ DI CUPERTINO? A FINE LUGLIO ARRIVA LA TRIMESTRALE E GLI ANALISTI FANNO PREVISIONI CONTRASTATE – LE VENDITE DEGLI IPHONE SONO IN CALO, I SERVIZI CRESCONO. POI C’È LA QUESTIONE DEL 5G E LA CONCORRENZA DI SAMSUNG E SOPRATTUTTO HUAWEI - CHE JE FREGA: HA 250 MILIARDI DI LIQUIDITÀ, TANTO CHE SI IPOTIZZAVA L'ACQUISTO DI NETFLIX PAGANDO 'CASH'
SDENG! I MERCATI NON SEMBRANO GRADIRE IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DI DEUTSCHE BANK: IL TITOLO IERI HA PERSO IL 5,4%. I DUBBI SONO SOPRATTUTTO SULLA COPERTURA DEI 7,4 MILIARDI DI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE, CHE NON VERRANNO DA AUMENTI DI CAPITALE MA SOLO CON AZIONI SUI REQUISITI PATRIMONIALI – BACK TO 2008: I TRADER CON GLI SCATOLONI, COME AI TEMPI DI LEHMAN BROTHERS – VIDEO
CHE TENEREZZA: UBER CHE SI LAMENTA PER LA CONCORRENZA SPIETATA DEGLI ALTRI - AMAZON PUNTA DELIVEROO PER CREARE UN GIGANTE DELLE CONSEGNE, PURE NEL SETTORE DEL CIBO A DOMICILIO. MA UBER, CHE HA LA SUA DIVISIONE ''EATS'' PER CONSEGNARE PANINI, SUSHI E PIATTI FUMANTI, SI APPELLA ALL'ANTITRUST. LA STESSA UBER CHE BRUCIA MILIARDI PUR DI RESTARE DOMINANTE NEL RIDE SHARING E FARE SECCHI I TASSISTI…