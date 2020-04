3 apr 2020 16:13

FLASH! – AH, LE COINCIDENZE: CONTRO LE MIRE DI ANNESSIONE DI CARLO MESSINA (BANCA INTESA), MASSIAH (UBI) SI FA DIFENDERE DA SERGIO EREDE E DAL COLOSSO BRITANNICO LINKLATERS, CHE HA COME AVVOCATO DI PUNTA LAURA PARZANI, NOTA NON SOLO PER L’ATTITUDINE DIROMPENTE MA ANCHE COME FIDANZATA DI JEAN PIERRE MUSTIER (UNICREDIT), GRANDE RIVALE DI MESSINA…