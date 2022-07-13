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FLASH! – È ATTESA ENTRO LUGLIO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DELFIN. COSA DECIDERANNO DI FARE MILLERI, BARDIN, MOGLIE, FIGLI E FIGLIASTRI DI DEL VECCHIO, CON GLI INVESTIMENTI IN MEDIOBANCA E GENERALI?-
IL SOLITO GIOCHINO DI PUTIN: CI RICATTA SUL GAS PER SCATENARE IL PANICO E FAR AUMENTARE I PREZZI – GAZPROM FA CAPIRE CHE LA CHIUSURA DEFINITIVA DEL “NORD STREAM” POTREBBE ESSERE PRESTO REALTÀ, NONOSTANTE IL “BEAU GEST” DEL CANADA, CHE HA RICONSEGNATO UNA TURBINA ALLA GERMANIA – LA NOTA UFFICIALE DEL COLOSSO ENERGETICO: “NON SIAMO IN GRADO DI GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL GASDOTTO”
UN TRENO PER FUGGIRE DALL’INFLAZIONE – PER DIFENDERE LA CLASSE MEDIA DALLA PIAGA DELL'AUMENTO DEI PREZZI, IL PRIMO MINISTRO SPAGNOLO PEDRO SÁNCHEZ HA ANNUNCIATO MISURE SPECIALI: TRENI GRATIS FINO AL 31 DICEMBRE, SCONTI DEL 30% SULLE TARIFFE DI BUS E METRO E SOPRATTUTTO IMPOSTE STRAORDINARIE SUI PROFITTI EXTRA DI GRANDI SOCIETÀ ENERGETICHE E FINANZIARIE, DA CUI MADRID PUNTA A RICAVARE 7 MILIARDI DI EURO IN DUE ANNI – E POI ANCHE UN BONUS DI 100 EURO AL MESE PER UN MILIONI DI STUDENTI
CAIRO SCHERZA CON IL FUOCO – URBANETTO FA FINTA DI NIENTE E CONTINUA A NON PREVEDERE ACCANTONAMENTI PER LA CAUSA CONTRO IL FONDO BLACKSTONE, SULLA VENDITA DELLA SEDE DEL “CORRIERE” IN VIA SOLFERINO: “UNA PROPOSTA PER CHIUDERE IL CONTENZIOSO? NON C’È NULLA” - TUTTAVIA RCS NON FARÀ RICORSO CONTRO LA SENTENZA CHE L’8 GIUGNO HA DATO RAGIONE AGLI AMERICANI. POI C’È LA CAUSA NEGLI USA: CHE SUCCEDE SE I GIUDICI DECIDONO CHE CAIRO DEVE SGANCIARE 600 MILIONI, COME CHIEDE BLACKSTONE?
“AFFRONTARE L’INFLAZIONE È LA MIA PRIORITÀ” (MA NON SEMBRA) – JOE BIDEN ATTERRA IN ISRAELE E COMMENTA I DATI HORROR SULL’AUMENTO DEI PREZZI NEGLI USA: “SONO LIVELLI INACCETTABILI. ABBIAMO BISOGNO DI PIÙ PROGRESSI, RAPIDAMENTE, PER RIPORTARE I PREZZI SOTTO CONTROLLO” – CONFERMATO L’INCONTRO CON BIN SALMAN IN ARABIA SAUDITA…
LOVAGLIO, FACCE RIDE! – L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI MPS IN COMMISSIONE BANCHE SOSTIENE CHE “C’È LA CODA” PER ENTRARE NEL CONSORZIO PER L’AUMENTO DI CAPITALE DEL MONTE DEI PASCHI. SARÀ, MA IN REALTÀ NON SEMBRA CI SIA ALCUN INTERESSATO A INGOIARE L'AMARO BOCCONE SENESE. PERCHÉ MAI UN INVESTITORE DOVREBBE DECIDERE DI BUTTARE SOLDI IN UNA BANCA CHE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI HA PRESENTATO BEN SETTE PIANI INDUSTRIALI? A MENO CHE IL MEF NON ABBIA IN TASCA UN JOLLY, TUTTO QUESTO OTTIMISMO APPARE UN FILINO ESAGERATO…