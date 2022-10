GAIE VACANZE - SAPETE QUANTO VALE IL TURISMO “LGBTQ+” IN ITALIA? 2,7 MILIARDI DI EURO! – I GAY E LE LESBICHE SONO I CLIENTI PERFETTI: VIAGGIANO SPESSO E SPENDONO TANTO – E INFATTI MOLTI OPERATORI TURISTICI SI SPACCIANO PER "GAY FRIENDLY" PUR NON ESSENDOLO FINO IN FONDO - APPUNTI PER IL MINISTRO DEL TURISMO SANTANCHÈ: DARE UN’IMMAGINE RETROGRADA O OMOFOBA DELL'ITALIA PUO' SCACCIARE L’ESERCITO DI TURISTI ARCOBALENO (CHE A QUEL PUNTO ANDRANNO A SPENDERE ALTROVE)