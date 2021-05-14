FLASH! – BRUTTE NOTIZIE PER URBANETTO: RIGETTATE LE ISTANZE DI IRREGOLARITÀ PRESENTATE DA CAIRO-RCS SULLA VENDITA DEL PALAZZO DI VIA SOLFERINO DEL CORRIERE AL FONDO BLACKSTONE (PAOLO MADRON TWEET)-
FLASH! – BRUTTE NOTIZIE PER URBANETTO: RIGETTATE LE ISTANZE DI IRREGOLARITÀ PRESENTATE DA CAIRO-RCS SULLA VENDITA DEL PALAZZO DI VIA SOLFERINO DEL CORRIERE AL FONDO BLACKSTONE (PAOLO MADRON TWEET)-
GUERRA ALL’ULTIMO SPRITZ - LVMH, IL COLOSSO FRANCESE PROPRIETARIA DELLA "MOET HENNESSY", HA ANNUNCIATO CHE VENDERA’ SPRITZ PRECONFEZIONATO - UN "AFFRONTO" AD UNA BEVANDA ICONA DELLO STILE DI VITA ITALIANO - BASTERÀ A PER METTERE NELL’ANGOLO IL PROSECCO? NEL 2020 LE BOTTIGLIE DI PROSECCO VENDUTE NEL MONDO SONO STATE 92 MILIONI CONTRO I 20 MILIONI DELLO CHANDON - IL QUOTIDIANO FRANCESE ‘’LES ECHOS’’ PROVA A SMINUIRE LE ORIGINI ITALIANE DELLO SPRITZ, MA SAPETE CHI E’ L’EDITORE? IL GRUPPO LVMH...
NON SI RIESCONO A TROVARE ACQUIRENTI PER LA VILLA DI FRANK SINATRA NELLA COACHELLA VALLEY, IN CALIFORNIA – "VILLA MAGGIO", MESSA IN VENDITA PER 4,5 MILIONI DI DOLLARI, DISPONE DI 9 CAMERE DA LETTO, 11 BAGNI, CAMPO DA TENNIS, PISCINA, ELIPORTO E PARCHEGGIO PER 24 AUTO – A RENDERE DIFFICILE LA VENDITA È LA SUA...
NUOVO RECORD DEL DEBITO PUBBLICO ITALIANO: A MARZO HA RAGGIUNTO I 2650,9 MILIARDI DI EURO, IN AUMENTO DI 6,9 MILIARDI RISPETTO A FEBBRAIO - LA CRESCITA È DOVUTA PRINCIPALMENTE AL FABBISOGNO (25,3 MILIARDI), CHE HA COMPENSATO LA RIDUZIONE DELLE DISPONIBILITÀ DEL TESORO…
SIETE PRONTI PER IL VALZER DELLE NOMINE? - IL CONTO ALLA ROVESCIA È PARTITO E CI SONO 500 POLTRONE IN BALLO: IL 20 MAGGIO C’È L’ASSEMBLEA DI CDP, A RUOTA DOVREBBE SEGUIRE QUELLA DI FS, MA LA SCELTA DELLE PRIME LINEE SARÀ FATTA DIRETTAMENTE DA MARIO DRAGHI CON DANIELE FRANCO (IN QUALITÀ DI AZIONISTA) - CONTINUITÀ O RINNOVAMENTO? MATTARELLA PROPENDE PER LA PRIMA PER FAR DECOLLARE IL RECOVERY. MA NON È ESCLUSA QUALCHE SORPRESA…