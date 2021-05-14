FLASH! – BRUTTE NOTIZIE PER URBANETTO: RIGETTATE LE ISTANZE DI IRREGOLARITÀ PRESENTATE DA CAIRO-RCS SULLA VENDITA DEL PALAZZO DI VIA SOLFERINO DEL CORRIERE AL FONDO BLACKSTONE (PAOLO MADRON TWEET)

-

Condividi questo articolo


 

Condividi questo articolo

business

GUERRA ALL’ULTIMO SPRITZ - LVMH, IL COLOSSO FRANCESE PROPRIETARIA DELLA "MOET HENNESSY", HA ANNUNCIATO CHE VENDERA’ SPRITZ PRECONFEZIONATO - UN "AFFRONTO" AD UNA BEVANDA ICONA DELLO STILE DI VITA ITALIANO - BASTERÀ A PER METTERE NELL’ANGOLO IL PROSECCO? NEL 2020 LE BOTTIGLIE DI PROSECCO VENDUTE NEL MONDO SONO STATE 92 MILIONI CONTRO I 20 MILIONI DELLO CHANDON - IL QUOTIDIANO FRANCESE ‘’LES ECHOS’’ PROVA A SMINUIRE LE ORIGINI ITALIANE DELLO SPRITZ, MA SAPETE CHI E’ L’EDITORE? IL GRUPPO LVMH...