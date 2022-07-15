FLASH! – MADRON TWEET: “BOOM. ACCORDO RAGGIUNTO TRA CAIRO E BLACKSTONE SULLA VICENDA DELLA SEDE DEL “CORRIERE DELLA SERA”-
FLASH! – MADRON TWEET: “BOOM. ACCORDO RAGGIUNTO TRA CAIRO E BLACKSTONE SULLA VICENDA DELLA SEDE DEL “CORRIERE DELLA SERA”-
RISOLTA LA GRANA DELLA SOSTITUZIONE DI CALTAGIRONE NEL CDA DI GENERALI: STEFANO MARSAGLIA ENTRA NEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL LEONE – EX MEDIOBANCA, MARSAGLIA ERA UNO DEI CANDIDATI DELLA LISTA DI “CALTARICCONE”: DOPO LE DIMISSIONI DELL’EDITORE DEL "MESSAGGERO" DAL BOARD, SAREBBE DOVUTO ENTRARE CIRINÀ, INCOMPATIBILE PERCHÉ IN CAUSA CON LA COMPAGNIA DOPO IL LICENZIAMENTO…
BILL GATES IN VERSIONE SAN FRANCESCO – IL FONDATORE DI MICROSOFT HA DECISO DI TRASFERIRE 20 MILIARDI DELLA SUA RICCHEZZA ALLA FONDAZIONE CHE HA CREATO CON L’EX MOGLIE MELINDA: "HO L'OBBLIGO DI RESTITUIRE LE MIE RISORSE ALLA SOCIETÀ PER RIDURRE LA SOFFERENZA E MIGLIORARE LA VITA. E ALLA FINE USCIRÒ DALLA LISTA DELLE PERSONE PIÙ RICCHE DEL MONDO” – CERTO, CON 118 MILIARDI DI DOLLARI DI PATRIMONIO GATES NON RISCHIA DI DOVER STRINGERE LA CINGHIA…
COSA C’E’ DIETRO L’ACCORDO TRA CAIRO E BLACKSTONE - LO STABILE ERA STATO CEDUTO DA RCS PER 120 MILIONI A BLACKSTONE, MOLTO SOTTOCOSTO. TANT’È CHE LE ASSICURAZIONI, ANNI DOPO, NE OFFRIRONO 240 PER L’ACQUISTO - CAIRO EVOCO' UNA VENDITA PER “USURA” E INIZIÒ LA CAUSA - ORA URBANETTO RIACQUISTA UNA PARTE, CHE CORRISPONDE CIRCA A UN QUARTO O POCO PIÙ DELL’INTERO ISOLATO VENDUTO ALLORA DA RCS A BLACKSTONE. QUESTA PARTE FU ALLORA VALUTATA CIRCA 30 MILIONI, E VIENE OGGI RIACQUISTATA A 60 MILIONI - A COSA CORRISPONDE QUESTO QUARTO? PROBABILMENTE ALLA PARTE STORICA, CHE HA IL “VINCOLO D’USO” DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA, DOVE, ANCORA OGGI, STA IL “CORRIERE” PAGANDO 10 MILIONI DI AFFITTO ALL’ANNO A BLACKSTONE
LA RCS DI URBANO CAIRO RICOMPRA DA BLACKSTONE L'IMMOBILE DI VIA SOLFERINO, LA SEDE DEL “CORRIERE DELLA SERA” CEDUTA DALLA CASA EDITRICE AL FONDO USA NEL 2013 - L'ACCORDO RAGGIUNTO PREVEDE UN ESBORSO PER RCS DI CIRCA 70 MILIONI DI EURO: 60 MILIONI PER L'ACQUISTO DI VIA SOLFERINO E 10 MILIONI A BLACKSTONE A TITOLO DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE LEGALI - URBANETTO: "CI RAMMARICHIAMO PER IL DISAGIO CAUSATO A BLACKSTONE DALLA CONTROVERSIA, E SIAMO SODDISFATTI CHE ORA SIA RISOLTA"