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COSA C’E’ DIETRO L’ACCORDO TRA CAIRO E BLACKSTONE - LO STABILE ERA STATO CEDUTO DA RCS PER 120 MILIONI A BLACKSTONE, MOLTO SOTTOCOSTO. TANT’È CHE LE ASSICURAZIONI, ANNI DOPO, NE OFFRIRONO 240 PER L’ACQUISTO - CAIRO EVOCO' UNA VENDITA PER “USURA” E INIZIÒ LA CAUSA - ORA URBANETTO RIACQUISTA UNA PARTE, CHE CORRISPONDE CIRCA A UN QUARTO O POCO PIÙ DELL’INTERO ISOLATO VENDUTO ALLORA DA RCS A BLACKSTONE. QUESTA PARTE FU ALLORA VALUTATA CIRCA 30 MILIONI, E VIENE OGGI RIACQUISTATA A 60 MILIONI - A COSA CORRISPONDE QUESTO QUARTO? PROBABILMENTE ALLA PARTE STORICA, CHE HA IL “VINCOLO D’USO” DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA, DOVE, ANCORA OGGI, STA IL “CORRIERE” PAGANDO 10 MILIONI DI AFFITTO ALL’ANNO A BLACKSTONE  