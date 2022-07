LA RCS DI URBANO CAIRO RICOMPRA DA BLACKSTONE L'IMMOBILE DI VIA SOLFERINO, LA SEDE DEL “CORRIERE DELLA SERA” CEDUTA DALLA CASA EDITRICE AL FONDO USA NEL 2013 - L'ACCORDO RAGGIUNTO PREVEDE UN ESBORSO PER RCS DI CIRCA 70 MILIONI DI EURO: 60 MILIONI PER L'ACQUISTO DI VIA SOLFERINO E 10 MILIONI A BLACKSTONE A TITOLO DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE LEGALI - URBANETTO: "CI RAMMARICHIAMO PER IL DISAGIO CAUSATO A BLACKSTONE DALLA CONTROVERSIA, E SIAMO SODDISFATTI CHE ORA SIA RISOLTA"