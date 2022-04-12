FLASH! – TUTTA COLPA DI FLORENTINO PEREZ: L’ATTACCO DELLO “SQUALO” SPAGNOLO AD ATLANTIA, CASSAFORTE DEI BENETTON, POTREBBE INFLUIRE SULL’ESITO DEL DUELLO CHE VEDE PROTAGONISTI NAGEL-DONNET DA UNA PARTE E DEL VECCHIO-CALTAGIRONE DALL’ALTRA. FINO A IERI, LA QUOTA DEL 3,9% DI GENERALI IN TASCA AD ALESSANDRO BENETTON VENIVA ACCREDITATA AI DUE ARZILLI VECCHIETTI. OGGI L’EREDE BENETTON E’ MOLTO PERPLESSO SUL DA FARSI: PER FARE L’OPA SU ATLANTIA E RESPINGERE LA CONTRO-OPA DI PEREZ HA BISOGNO DEI CAPITALI DI BLACKSTONE E DI ALTRE BANCHE. E METTERSI CONTRO IL ''SISTEMA'' E’ RISCHIOSISSIMO…-