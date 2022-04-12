FLASH! – TUTTA COLPA DI FLORENTINO PEREZ: L’ATTACCO DELLO “SQUALO” SPAGNOLO AD ATLANTIA, CASSAFORTE DEI BENETTON, POTREBBE INFLUIRE SULL’ESITO DEL DUELLO CHE VEDE PROTAGONISTI NAGEL-DONNET DA UNA PARTE E DEL VECCHIO-CALTAGIRONE DALL’ALTRA. FINO A IERI, LA QUOTA DEL 3,9% DI GENERALI IN TASCA AD ALESSANDRO BENETTON VENIVA ACCREDITATA AI DUE ARZILLI VECCHIETTI. OGGI L’EREDE BENETTON E’ MOLTO PERPLESSO SUL DA FARSI: PER FARE L’OPA SU ATLANTIA E RESPINGERE LA CONTRO-OPA DI PEREZ HA BISOGNO DEI CAPITALI DI BLACKSTONE E DI ALTRE BANCHE. E METTERSI CONTRO IL ''SISTEMA'' E’ RISCHIOSISSIMO…

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I BENETTON TAGLIANO LA TESTA AL TORO E LANCIANO L’OPA DIFENSIVA SU “ATLANTIA” (COME DAGO-RIVELATO). COSÌ I MAGLIARI VENETI TOGLIERANNO LA HOLDING DA PIAZZA AFFARI BRUCIANDO SUL TEMPO I FONDI GIP E BROOKFIELD, CHE PUNTAVANO A PAPPARSI IL GRUPPO PER SPACCHETTARLO E CEDERE IL GIOIELLINO “ABERTIS” A FLORENTINO PEREZ. NON È ESCLUSA UNA CONTRO-RISPOSTA, ANCHE SE LA CORDATA "AVVERSARIA" SOSTIENE DI NON AVERE INTENZIONI OSTILI - IL NODO RESTA IL PREZZO. LA PARTITA È SEGUITA CON MOLTA ATTENZIONE ANCHE A PALAZZO CHIGI, DOVE SI VALUTA L’APPLICAZIONE DEL GOLDEN POWER

MANCA IL GAS? RINGRAZIAMO CONTE E IL GOVERNO GIALLOVERDE - CON IL BLOCCO DELLE TRIVELLE E IL FURORE NO TAP, PEPPINIELLO APPULO HA FAVORITO PUTIN E HA CONTRIBUITO A PORTARE GLI ITALIANI ALLA CANNA DEL GAS - “BLITZQUOTIDIANO”: “IN ADRIATICO C’È UN TESORO DI GAS MA SIAMO BLOCCATI DA PAURE IMMOTIVATE DÌ SUBSIDENZA, CIOÈ ABBASSAMENTO DEL SUOLO. VERO, FALSO? GLI AMBIENTALISTI DICONO CHE È VERO, GLI INGEGNERI IDRAULICI SOSTENGONO IL CONTRARIO.MORALE, TUTTO FERMO. L’ITALIA PIANGE, LA CROAZIA (NOSTRA DIRIMPETTAIA) RIDE. LORO FANNO IL PIENO DI GAS, NOI FACCIAMO IL VUOTO DI IDEE…”