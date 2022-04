I BENETTON TAGLIANO LA TESTA AL TORO E LANCIANO L’OPA DIFENSIVA SU “ATLANTIA” (COME DAGO-RIVELATO). COSÌ I MAGLIARI VENETI TOGLIERANNO LA HOLDING DA PIAZZA AFFARI BRUCIANDO SUL TEMPO I FONDI GIP E BROOKFIELD, CHE PUNTAVANO A PAPPARSI IL GRUPPO PER SPACCHETTARLO E CEDERE IL GIOIELLINO “ABERTIS” A FLORENTINO PEREZ. NON È ESCLUSA UNA CONTRO-RISPOSTA, ANCHE SE LA CORDATA "AVVERSARIA" SOSTIENE DI NON AVERE INTENZIONI OSTILI - IL NODO RESTA IL PREZZO. LA PARTITA È SEGUITA CON MOLTA ATTENZIONE ANCHE A PALAZZO CHIGI, DOVE SI VALUTA L’APPLICAZIONE DEL GOLDEN POWER