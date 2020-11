17 nov 2020 12:17

FLASH! PERCHÉ IL MINISTRO PATUANELLI VEDEVA CASTELLUCCI? PERCHÉ CONTAVA ANCORA TANTISSIMO E SE IL GOVERNO VOLEVA SBOLOGNARE ALITALIA (PER NON METTERCI I 3 MILIARDI DEL SALVATAGGIO) IN CAMBIO DELLE CONCESSIONI, DOVEVA PARLARE CON IL RAS DI AUTOSTRADE - I BENETTON NON SCARICHERANNO MAI NÉ LUI NÉ MION, PERCHÉ HANNO COSTRUITO LA LORO RICCHEZZA STERMINATA SUL LAVORO (E ABBIAMO VISTO CHE TIPO DI LAVORO) DEI DUE MANAGER. CHE SE VUOTASSERO IL SACCO FAREBBERO CROLLARE PONZANO VENETO CON TUTTI I RAMI FAMILIARI CHE HANNO INCASSATO RICCHI DIVIDENDI SENZA ALZARE UN DITO