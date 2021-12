TIM REAL SHOW – FERMI TUTTI! ANCHE SENZA ‘DUE DILIGENCE’, NEI PROSSIMI GIORNI KKR SAREBBE PRONTA AD ALZARE L’OFFERTA - PIETRO LABRIOLA GNA FA’ A ENTRARE IN CONSIGLIO E DIVENTARE COSÌ AD. LE ULTIME INDISCREZIONI NON CONTEMPLANO PER ORA USCITE DAL CDA PER FARE SPAZIO AL MANAGER. NON GIÀ QUELLA DI GUBITOSI, CHE ATTENDE UNA MANLEVA TOTALE DIFFICILE DA OTTENERE, NÉ QUELLA DI LUCA DE MEO, LA CUI FILTRATA DISPONIBILITÀ SAREBBE SERVITA PIÙ CHE ALTRO A METTERE SOTTO PRESSIONE L'EX AD, CON SCARSI RISULTATI