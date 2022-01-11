FLASH! - SCONFITTA PER GUALTIERI, IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR SPA SARÀ ANGELA COSSELLU (BY COLAO). SARÀ LEI A SOSTITUIRE ANTONIO ROSATI - LO STRARIPANTE CAPO DI GABINETTO DI DRAGHI, ANTONIO FUNICIELLO, AVEVA TENTATO UN BLITZ PER ELISABETTA SPITZ (EX MOGLIE DI FOLLINI, MOLTO VICINA A GENTILONI)…

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TIM SALMAN! - NELLA PARTITA TELECOM ENTRA ANCHE IL FONDO SOVRANO DELL’ARABIA SAUDITA “PIF”, BRACCIO ECONOMICO DI MOHAMMED BIN SALMAN: SECONDO “BLOOMBERG”, KKR HA BUSSATO ALLA PORTA DI RIAD PER SINDACARE PARTE DELL’OPERAZIONE, CHE TRA DEBITI E CAPITALE SUPERA I 35 MILIARDI DI EURO - LABRIOLA IL 18 GENNAIO PRESENTERÀ IL SUO PIANO INDUSTRIALE: SARÀ LUI IL NUOVO AD? CANDIDATO DA VIVENDI ALLA SUCCESSIONE DI GUBITOSI, NELLE ULTIME ORE AVREBBE RICEVUTO ANCHE L'APPOGGIO DI CDP...