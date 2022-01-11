FLASH! - SCONFITTA PER GUALTIERI, IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR SPA SARÀ ANGELA COSSELLU (BY COLAO). SARÀ LEI A SOSTITUIRE ANTONIO ROSATI - LO STRARIPANTE CAPO DI GABINETTO DI DRAGHI, ANTONIO FUNICIELLO, AVEVA TENTATO UN BLITZ PER ELISABETTA SPITZ (EX MOGLIE DI FOLLINI, MOLTO VICINA A GENTILONI)…-
“NUCLEARE? PER NOI È NO” - LA PORTAVOCE DELLA RAPPRESENTANZA TEDESCA A BRUXELLES, SUSANNE KORBER, SPEGNE I REATTORI ALLA COMMISSIONE EUROPEA, CHE VUOLE INSERIRE L’ATOMO NELLA TASSONOMIA DELLE ENERGIE RINNOVABILI - BERLINO STA SPEGNENDO LE SUE CENTRALI RIMASTE, E HA IL “SUO” GASDOTTO NORTH STREAM, MA LA FRANCIA DI MACRON PROMETTE GUERRA. A BRUXELLES STANNO A GUARDARE MENTRE ASPETTANO DI PRENDERE LA DECISIONE (E L’ITALIA CHE FA?)
A GENOVA SI FANNO LE PROVE DI TERZO POLO - IL FONDO INTERBANCARIO DÀ L’ESCLUSIVA DELLA TRATTATIVA SU CARIGE A BPER: PER OTTENERE IL VIA LIBERA LA BANCA CONTROLLATA DA UNIPOL HA DIMEZZATO LA RICHIESTA DI RICAPITALIZZAZIONE A 530 MILIONI - CON L’OPERAZIONE LA BANCA MODENESE RAGGIUNGERÀ IL 10% DELLA QUOTA DI MERCATO IN TERMINI DI FILIALE. IN ATTESA CHE IL GRUPPO ASSICURATIVO AVANZI ANCHE SULLA POPOLARE DI SONDRIO (UNIPOL HA GIÀ IL 9%)
TIM! TIM! - È STATO CONVOCATO PER IL 21 GENNAIO PROSSIMO IL CDA STRAORDINARIO PER NOMINARE IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI TELECOM. COME DAGO-ANTICIPATO, TRE GIORNI PRIMA (IL 18) IL DIRETTORE GENERALE PIETRO LABRIOLA PRESENTERÀ LE LINEE GUIDA DEL SUO PIANO INDUSTRIALE CHE PREVEDE LO SCORPORO DELLA RETE. È LUI IL FAVORITO PER SUCCEDERE A GUBITOSI…
TIM SALMAN! - NELLA PARTITA TELECOM ENTRA ANCHE IL FONDO SOVRANO DELL’ARABIA SAUDITA “PIF”, BRACCIO ECONOMICO DI MOHAMMED BIN SALMAN: SECONDO “BLOOMBERG”, KKR HA BUSSATO ALLA PORTA DI RIAD PER SINDACARE PARTE DELL’OPERAZIONE, CHE TRA DEBITI E CAPITALE SUPERA I 35 MILIARDI DI EURO - LABRIOLA IL 18 GENNAIO PRESENTERÀ IL SUO PIANO INDUSTRIALE: SARÀ LUI IL NUOVO AD? CANDIDATO DA VIVENDI ALLA SUCCESSIONE DI GUBITOSI, NELLE ULTIME ORE AVREBBE RICEVUTO ANCHE L'APPOGGIO DI CDP...
TIM! TIM! – COME DAGO-ANTICIPATO VIVENDI GIOCA LA SUA CARTA: MENTRE IL COMITATO NOMINE VAGLIA L'IDENTIKIT DEL NUOVO AD, IL DIRETTORE GENERALE DI TIM PIETRO LABRIOLA PRESENTERA' IL 18 GENNAIO AI CONSIGLIERI, IN VIA INFORMALE, LE LINEE GUIDA DEL SUO PIANO INDUSTRIALE. E’ IN AGENDA UN CDA PER IL 26 GENNAIO MA SECONDO INDISCREZIONI IL PRESIDENTE SALVATORE ROSSI, SU CUI STANNO FACENDO PRESSIONE ALCUNI CONSIGLIERI, POTREBBE ORIENTARSI A…