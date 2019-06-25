FLASH! - SKY ITALIA AL MAXIMO! COME DAGOANTICIPATO, MAXIMO IBARRA E' IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DEL COLOSSO SATELLITARE. E NULLA SARA' COME PRIMA...-
FLASH! - SKY ITALIA AL MAXIMO! COME DAGOANTICIPATO, MAXIMO IBARRA E' IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DEL COLOSSO SATELLITARE. E NULLA SARA' COME PRIMA...-
BOOM! MARCHIONNE ERA MORTO DA GIORNI QUANDO FCA DIEDE L'ANNUNCIO. LA PROVA? LA LETTERA DI GRANDE STEVENS INVIATA AL ''CORRIERE'' TRE GIORNI PRIMA DELLA DATA UFFICIALE. CHE SCATENÒ UNA LITE TRA ELKANN E LO STORICO AVVOCATO DI FAMIGLIA - ELKANN PRONTO A TUTTO PUR DI VENDERE FCA. IL GOVERNO FRANCESE HA IMPOSTO A SENARD DI ABBANDONARE LA FUSIONE PARITARIA: PARIGI DEVE ESSERE DOMINANTE - LA FAMIGLIA AGNELLI FURIOSA CON JOHN PER ESSERE STATA ESTROMESSA DALLA DECISIONE E JOHN FURIOSO CON L'AD MANTLEY PER AVER VENDUTO LE SUE AZIONI FCA
“LIBRA” SCREPOLATA – DELLA NUOVA MONETA DI FACEBOOK SI PARLA TANTO MA NON CI SI CAPISCE NIENTE: SARÀ UNA CRITPOVALUTA? UN MODO PER DARE UN CONTO CORRENTE AGLI “UNBANKED”? BOH – IN TEORIA SARÀ AGGANCIATA A UN PANIERE DI VALUTE, MA CHI VIGILERÀ? BRAGANTINI: “LA ‘VALUTA SENZA TERRA’ FA PENSARE AI BISLACCHI RICCONI CHE DICHIARANO UNA PROPRIA NAVE. MA QUI C’È LA POTENZA DEL MAGGIOR VENDITORE DI PUBBLICITÀ NEL MONDO”
COSA SAPPIAMO DEL NUOVO IPHONE? – TUTTI I LEAK SONO CONCORDI: AVRÀ TRE (O QUATTRO?) FOTOCAMERE, CI SARÀ UNA VERSIONE COMPATTA DA 5,4 POLLICI E TORNERÀ IL “TOUCH ID”, MA IL LETTORE D’IMPRONTE SARÀ LO SCHERMO – IL NUOVO PROCESSORE A13 PROMETTE GRANDI COSE, E SARÀ MIGLIORATA ANCHE LA CONNETTIVITÀ CELLULARE. MA IL 5G... – I PREZZI? - VIDEO
SE GUCCI E UBS CI EVITANO LA PROCEDURA D'INFRAZIONE - LA BANCA SVIZZERA PAGA 110 MILIONI PER CHIUDERE LE INCHIESTE SULL'EVASIONE FISCALE, DOPO CHE IL GRUPPO KERING (PINAULT) HA SGANCIATO 1,2 MILIARDI. TUTTI SOLDI CHE ARRIVANO ALL'ERARIO E VANNO AD ARRICCHIRE IL ''TESORETTO'' CHE IL GOVERNO PORTA A BRUXELLES PER ABBATTERE IL DEFICIT ED EVITARE LA RANDELLATA SUL DEBITO