UNA FLEBILE FIAMMELLA – DOPO MESI DI OSTRUZIONISMO, LA GERMANIA SI DICE PRONTA A DISCUTERE DI UN TETTO AL PREZZO DEL GAS PROPOSTO DAL GOVERNO DRAGHI – DA PALAZZO CHIGI RESTANO CAUTI, ANCHE PERCHÉ RIMANE LA NETTA OPPOSIZIONE DELL'OLANDA, CHE DALL'AUMENTO VERTIGINOSO DEL PREZZO DEL METANO CI STA GUADAGNANDO ALLA GRANDE – IL BANCO DI PROVA SARÀ IL VERTICE DI MINISTRI DELL'ENERGIA EUROPEI CONVOCATO IL 9 SETTEMBRE

E' un messaggino ai colleghi europei del ministro dell'ambiente tedesco, Robert Habeck, ad accendere le speranze del governo italiano e, più in generale, di tutti coloro che in Europa fanno il tifo per un tetto al prezzo del gas. Nel messaggio c'è la disponibilità di Berlino di discutere, il prossimo 9 settembre, alla riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dell'Energia, anche del price cap, così come della possibilità di slegare il prezzo dell’elettricità da rinnovabili da quello -record- del gas.

La notizia del messaggio del ministro tedesco è rimbalzata a Palazzo Chigi, dove oggi, a quanto si apprende, si è tenuta una riunione tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli e i ministri Daniele Franco e Roberto Cingolani, i più interessati al dossier. Ma da Palazzo Chigi invitano alla prudenza, "non c'è ancora nulla, è prematuro parlare di un risultato", precisano dallo staff del premier Mario Draghi all'Adnkronos.

La riunione di oggi tra Garofoli, Franco e Cingolani, spiegano alcune fonti all'Adnkronos, ha solo avviato un primo confronto sull'emergenza energetica: "I tempi non sono maturi per un intervento immediato", viene ribadito.

"Sicuramente il presidente Draghi non demorde rispetto alla richiesta con forza all’Europa di un tetto europeo al prezzo del gas, elemento di svolta e indispensabile per far fronte al caro prezzi. Quindi sicuramente un cdm ci sarà e il ministro Cingolani e il presidente Draghi non hanno mai smesso durante l’estate a lavorare a questo dossier", aveva detto il precedenza il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, a margine della presentazione dei candidati di Azione e Italia Viva, a Milano, replicando a chi le chiedeva quando si terrà il cdm per decidere gli interventi per l’emergenza caro bollette.

Quanto a una possibile data, Gelmini ha precisato: "Lo stiamo decidendo, non mi sembra corretto fare annunci, c’è sicuramente un grande lavoro ed è prossimo un Consiglio dei ministri. Se non questa settimana la prossima, si sta decidendo la data".

