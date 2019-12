16 dic 2019 15:38

FONDI E POI FILA (VIA DALL'ITALIA) - IL GOVERNO FRANCESE DÀ IL VIA LIBERA ALLA FUSIONE FCA-PEUGEOT CITROEN, MENTRE QUELLO ITALIANO TACE E NON SI CHIEDE CHE NE SARÀ DELLA PRODUZIONE ITALIANA. SICCOME LO STATO HA VERSATO 1,4 MILIARDI IN ALITALIA E SALVA LE BANCHE, SAREBBE IL CASO DI INFORMARSI PRIMA E MAGARI FARSI DARE DELLE GARANZIE, PER EVITARE DI DOVER POI ''SALVARE'' STABILIMENTI COME POMIGLIANO E MIRAFIORI, IN CUI IL CONTRIBUTO PUBBLICO È STATO NOTEVOLE