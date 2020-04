10 apr 2020 10:14

IL FONDO DEL BARILE – ALLA FINE, DOPO SETTIMANE DI TENSIONE, I RUSSI E I SAUDITI SI METTONO D’ACCORDO PER TAGLIARE LA PRODUZIONE DI PETROLIO: 10 MILIONI DI BARILI AL GIORNO IN MENO PER DUE MESI – E L’AMERICA? TRUMP AVEVA DETTO CHE LA PRODUZIONE (RECORD) STATUNITENSE SI RIDURRÀ IN AUTOMATICO IN BASE ALLA DOMANDA DI MERCATO, MA A PUTIN NON BASTA. ANCHE PERCHÉ NEL MEDIO LUNGO TERMINE…