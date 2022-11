UN FONDO DI INVESTIMENTO COSTITUITO DA OLTRE DIECI AZIENDE DEL GIAPPONE RACCOGLIE QUASI 7 MILIARDI DI EURO PER L'ACQUISIZIONE DI TOSHIBA - TUTTAVIA IL GRUZZOLO POTREBBE NON ESSERE SUFFICIENTE A COMPLETARE L'OPERAZIONE: BISOGNA METTERE SUL TAVOLO 15 MILIARDI DI EURO…

(ANSA) - Un fondo di investimento costituito da oltre dieci aziende del Giappone ha raccolto circa 1.000 miliardi di yen (quasi 7 miliardi di euro) per l'acquisizione di Toshiba Corp. Lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita fonti a conoscenza del dossier spiegando che tuttavia i fondi potrebbero non essere sufficienti a completare l'operazione per via dell'insufficienza di appropriate linee di credito per il take over, valutato in circa 2.200 miliardi di yen.

Il consorzio Japan Industrial Partners, che Toshiba ha designato come offerente prioritario per il potenziale acquisto, basa le sue stime sul prezzo attuale delle azioni, dal momento che l'importo offerto è uguale alla capitalizzazione di mercato della società, affermano le fonti.

A inizio ottobre Toshiba aveva selezionato il consorzio come primo offerente per l'acquisizione rispetto a un altro gruppo statale legato al fondo di investimento Bain Capital. Negli ultimi anni la multinazionale che ha più di 150 anni di storia - e le cui attività spaziano dal settore industriale alla ricerca avanzata - è stata al centro di scandali contabili e appesantita da ingenti perdite sugli investimenti nel comparto nucleare, in particolare negli Stati Uniti.