IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE BACCHETTA IL GOVERNO MELONI – NELLA SUA ANALISI DEDICATA ALL’ITALIANA, IL FMI BOCCIA SANATORIE, AUMENTO DEL CASH E FLAT TAX (“PUO’ PORTARE A UN SIGNIFICATIVO CALO DELLE ENTRATE E DELL'EQUITÀ”) E METTE IL DITO NELLA PIAGA DEL PNRR (“CI SONO RISCHI SUL PIL PER I RITARDI, SERVE UN'EFFICACE ATTUAZIONE”) – “SUL DEBITO PUBBLICO PROSPETTIVE MODERATE DI STRESS”

FMI, ECONOMIA ITALIA RESILIENTE, MA RISCHI RIBASSO DEL PIL

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

(ANSA) - L'economia italiana ha navigato bene gli effetti della guerra in Ucraina, dimostrandosi "resiliente" agli shock. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale al termine delle consultazioni per l'Article IV.

Dopo essere cresciuta del 3,7% nel 2022, la crescita è attesa entrare in una fase più lenta e i "rischi principalmente al ribasso" sulla crescita. Il Fondo mette comunque in risalto che "il rischio complessivo di stress sul debito sovrano dell'Italia è moderato"

FMI, BENE IMPEGNO AUTORITÀ ITALIA ALLA RIDUZIONE DEL DEBITO

(ANSA) - Il Fondo monetario internazionale mette in evidenza l'importanza di ridurre in modo deciso il debito pubblico e plaude all'impegno delle autorità italiane in questo senso. Lo afferma il Fmi al termine delle consultazioni per l'Article IV, sottolineando che gli aggiustamenti di breve termine decisi sono adeguati. "Nel medio-lungo termine, un forte surplus primario è necessario per sostenere una riduzione decisa del debito", osserva il Fondo, precisando che il risanamento dovrà essere sostenuto da "misure efficienti e ben definite".

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI

Il Fondo loda, al termine delle consultazione per l'Article IV, la resilienza dell'economia italiana, notandone la forte ripresa. Gli esperti di Washington notano però come il deficit si è ampliato e il debito resta molto alto. "Con i rischi orientati al ribasso", il Fondo mette in evidenza il bisogno di concentrarsi su aggiustamenti di bilancio e ambiziose riforme strutturali per aumentare la produzione e il potenziale di crescita. Lodando l'impegno delle autorità a ridurre il debito e ritenendo adeguati i previsti aggiustamenti di bilancio pianificati, , il Fondo osserva come nel complesso il rischio di "stress sovrano" per l'Italia è "moderato".

Pnrr Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

FMI INCORAGGIA L'ITALIA A UN'EFFICACE ATTUAZIONE DEL PNRR

(ANSA) - Il Fondo Monetario Internazionale "incoraggia la tempestiva ed efficace attuazione del Pnrr". Lo afferma il Fondo al termine delle consultazioni dell'Article IV sull'Italia.

FMI, 'BENE I MIGLIORAMENTI NEL SETTORE BANCARIO ITALIANO'

(ANSA) - - Il Fondo Monetario Internazionale dà il benvenuto ai miglioramenti nel settore bancario italiano e al rafforzamento della supervisione negli ultimi anni. "Preservare la stabilità finanziaria in un contesto" di stretta della politica monetaria è una priorità, osserva il Fmi.

giancarlo giorgetti giorgia meloni matteo salvini

FMI, INCENTIVI E SUPERBONUS HANNO SOSTENUTO CRESCITA ITALIA

(ANSA) - L'economia italiana è cresciuta in modo "robusto nel 2022 nonostante i più alti prezzi dell'energia": "i generosi incentivi hanno spinto gli investimenti privati, soprattutto nel mercato immobiliare" con il Superbonus. Lo afferma il Fondo Monetario Internazionale nell'Article IV per l'Italia, sottolineando che per aumentare l'efficienza della spesa pubblica bisognerebbe rafforzare i controlli finanziari sull'approvazione del Superbonus e degli altri incentivi, assicurando il rispetto degli obiettivi dei vari programmi. (ANSA).

FMI A ITALIA, SOGLIE CASH E SANATORIE NON AIUTANO IL FISCO

giancarlo giorgetti giorgia meloni

(ANSA) - "Una flat tax sul reddito potrebbe avere delle implicazioni avverse e portare a una significativo calo delle entrate e dell'equità. Continuare a rafforzare la compliance fiscale è necessario, aumentare la soglia delle transazioni cash e introdurre sanatorie sui debiti fiscali non è d'aiuto". Così Fmi che ritiene necessaria in Italia una riforma delle tasse "per allargare la base imponibile e aumentare equità ed efficienza". Il Fondo sulle Pensioni rileva che la spesa italiana è superiore alla media europea e che l'età di uscita effettiva è inferiore a quella legale e suggerisce di evitare "nuove uscite anticipate".

PNRR – GIORGIA MELONI URSULA VON DER LEYEN - VIGNETTA BY LE FRASI DI OSHO meloni giorgetti