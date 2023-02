MUTUO SOCCORSO – CROLLANO IN TUTTA EUROPA LE DOMANDE DI PRESTITO PER L’ACQUISTO DELLA CASA. TE CREDO: GRAZIE ALLA STRETTA MONETARIA DECISA DALLA BCE (DI CUI NON SI VEDE ANCORA LA FINE), LE RATE SONO AUMENTATE FINO AL 43%! PER UN MUTUO A TASSO VARIABILE DA 126MILA EURO IL RIALZO È DI 195 EURO IN PIÙ AL MESE – UNA FOLLIA CHE COINVOLGE TUTTA L’EUROZONA, E CHE SI TRADUCE IN UN CROLLO DELLA RICHIESTA DEL 21%