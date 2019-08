I FRANCESI CI TENGONO PER LE PALLE! – LE BANCHE D’OLTRALPE POSSIEDONO 285,5 MILIARDI DEL NOSTRO DEBITO PUBBLICO! – PER FARE UN CONFRONTO, LE BANCHE ITALIANE NE HANNO IN MANO 380 MILIARDI, LA BANCA D’ITALIA 387 DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE – LE DUE BANCHE FRANCESI PIÙ IMPORTANTI, BNP PARIPAS E CRÉDIT AGRICOLE, HANNO QUOTE RISPETTIVAMENTE PER 143,2 E 97,2 MILIARDI…

Da https://www.truenumbers.it

MACRON PIFFERAIO

Le principali banche europee possiedono 425 miliardi di euro del debito pubblico italiano. Questo ammonta oggi al 131% del nostro Pil, circa 2.365 miliardi di euro (ma diventeranno 3mila miliardi nel 2024, secondo le stime del Fondo monetario internazionale).

Per fare un confronto, le banche italiane hanno in mano circa 380 miliardi del nostro debito, mentre la Banca d’Italia ne detiene 387, direttamente o tramite la Banca Centrale Europea. Ricordiamo che per debito pubblico si intende il debito dello Stato verso altri soggetti economici, siano essi nazionali o stranieri, quali banche e imprese, ma anche singoli individui o interi stati e organizzazioni sovranazionali (come l’Unione Europea).

Come si vede dal grafico, guidano nettamente questa classifica gli istituti di credito francesi, che hanno 285,5 miliardi di euro di debito pubblico italiano. Anche le banche tedesche hanno una discreta quota del nostro debito, precisamente 58,7 miliardi. Seguono le banche del Belgio con 25,2 miliardi. Ci sono infine banche di piccoli paesi dell’Unione Europea che possiedono una quota (a Cipro 67 milioni, a Malta 101 milioni). In tutto, come detto, fa 425 miliardi di debito pubblico italiano in mano a banche straniere, il 17% del totale.

LE BANCHE NEL DETTAGLIO

Come mostra il grafico qui sopra, le due banche francesi più importanti, Bnp Paribas e Crédit Agricole, hanno quote di debito italiano molto alte: rispettivamente 143,2 e 97,2 miliardi di euro, cifre superiori rispetto a quelle dei primi istituti italiani (Unicredit ne ha 66,3, Intesa Sanpaolo 47,3). In Germania quasi 30 miliardi sono di Deutsche Bank, mentre in Belgio sono quasi tutti di Dexia (un istituto di credito franco-belga, tra l’altro). La parte di debito pubblico italiano posseduta da banche britanniche è invece tutta in mano a Barclays.