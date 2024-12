FRANCIA O SPAGNA, BASTA CHE SE MAGNA – ANDREA ORCEL INCONTRERÀ I VERTICI DI CREDIT AGRICOLE IL 20 DICEMBRE: LA “BANQUE VERTE”, PRIMO AZIONISTA DI BPM, SAREBBE MOLTO BEN DISPOSTO AL NEGOZIATO CON ANDREA ORCEL. E COME POTREBBE NON ESSERLO? AGRICOLE CONTROLLA AMUNDI, CHE TRAE IL 13% DEI RICAVI DAL CONTRATTO DISTRIBUTIVO CON UNICREDIT, SCADENZA 2027…

VIDEO - UNICREDIT-BPM, ANDREA ORCEL A PARIGI IL 20 DICEMBRE: INCONTRERÀ I VERTICI DI CRÉDIT AGRICOLE

BANCO BPM SEGNALI DI AGRICOLE VERSO ORCEL

Estratto dell’articolo di Andrea Greco per “la Repubblica”

Inizia il periodo dei cosiddetti "natalini". Anche chi investe in banche è invitato a cene o scambi augurali in cui si offrono sprazzi di futuro su cui puntare. Ieri lo ha fatto Bank of America, a un evento per i clienti con l’ad di Unicredit, Andrea Orcel.

Il quale ha continuato a "comprare tempo" sul mercato: dovrà studiarsi il bilancio di Banco Bpm e l’esito dell’Opa su Anima Sgr (e l’effettivo riconoscimento della Bce dello sconto "Danish compromise"), prima di valutare un rialzo dell’Ops. La Borsa seguita a prezzarlo al 13%: e Intermonte ieri ha ipotizzato 3,7 miliardi, cash.

Sul dossier Commerz, invece, per Orcel non accadrà nulla per un annetto, e lì il nuovo governo tedesco dovrà «cambiare idea perché sia possibile». In tal caso le nozze tedesche cadrebbero a metà 2026, un anno dopo la chiusura del cantiere Banco Bpm. L’altra cena prenatalizia, a Londra qualche sera fa, avrebbe visto l’ad di Crédit Agricole, Philippe Brassac, con i clienti di una banca d’affari.

Il manager, socio di Bpm al 9,2%, sarebbe pragmatico sul vicino negoziato con Unicredit: anche perché Agricole controlla Amundi, che trae il 13% dei ricavi dal contratto distributivo con Unicredit, scadenza 2027. Il bene da tutelare, più del pacchetto nell’ex popolare.

