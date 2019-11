UNA PIOGGIA DI NOMINE IN CDP: IN SACE VINCE PALERMO CON LA NOMINA DI LATINI AD ED ERRORE PRESIDENTE. NELLE ALTRE CONTROLLATE HA LA MEGLIO IL TESORO, E TUTTO SI TIENE - L'AMBASCIATORE SALZANO DIVENTA PRESIDENTE DI SIMEST E, COME DAGO-ANTICIPATO, ASSUME L'INCARICO DI CAPO PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI DELLA CDP - E POI FINTECNA, SALINI IMPREGILO, INVITALIA VENTURES, CDP INVESTIMENTI, IMMOBILIARE…