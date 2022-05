24 mag 2022 10:00

FUGA DA PECHINO! - AIRBNB CHIUDE TUTTE LE SUE ATTIVITÀ IN CINA! TUTTI I POST CON GLI APPARTAMENTI IN AFFITTO SARANNO RIMOSSI ENTRO L’ESTATE: IL COLOSSO AMERICANO SI CONCENTRERÀ SULL’OFFERTA DI ABITAZIONI PER I CINESI CHE VIAGGIANO ALL’ESTERO, E MANTERRÀ UN UFFICIO NELLA CAPITALE - LA DECISIONE, UFFICIALMENTE, È LEGATA AI COSTI E ALLA COMPLESSITÀ DI OPERARE IN CINA. MA È ANCHE PARTE DI UNA STRATEGIA PRECISA DEGLI STATI UNITI…