FUMETTI DA LEGARE - C'È GENTE DISPOSTA A SGANCIARE OLTRE 3 MILIONI DI DOLLARI PER "ACTION COMICS #1", LA RARA EDIZIONE IN CUI SUPERMAN HA FATTO LA SUA PRIMA APPARIZIONE IN ASSOLUTO - SONO LE CIFRE CHE PAGANO I COLLEZIONISTI PER ACCAPARRARSI NELLE ASTE ONLINE LE COPIE PIÙ RARE CHE NEGLI ANNI 30 COSTAVANO 10 CENTESIMI - "AMAZING FANTASY N.15" CON PROTAGONISTA SPIDERMAN È STATO BATTUTO A 790.882 EURO, UNO CON WONDER WOMAN A 785.076: APPASSIONARSI È ROBA PER RICCHI...

Francesca De Martino per “il Giornale”

record per action comics #1

Le prime edizioni, un po' come i primi amori, non si dimenticano mai e in questo caso «riviverle» costa. E pure tanto. È il caso del numero di Action Comics #1, la rara edizione in cui Superman ha fatto la sua prima apparizione in assoluto.

Un acquirente anonimo lo ha comprato sul sito d'aste online ComicConnect.com alla cifra record di 3,25 milioni di dollari, una copia diversa del numero era stata venduta alla stessa cifra su eBay nel 2014.

il primo numero di action comics

E pensare che, quando il fumetto venne pubblicato nel 1938 costava solo 10 centesimi, due dollari di oggi.

Ma se per accaparrarsi una copia di così si è disposti a tanto è perché il numero in questione ha dato il via alla fortunata storia di Superman ed è considerato il più prezioso fumetto della storia.

Poi nel '38 le copie dell'albo diffuse furono molto poche, ovvero 200 mila. Ecco che così riusciamo a capire la «follia» dei collezionisti. Si pensa che esistano ancora in circolazione solo circa 100 copie. «Questa particolare copia è stata sepolta in una pila di vecchie riviste di film degli anni '30 ed era in ottime condizioni», ha detto la casa d'aste online ComicConnect.com.

La copertina con Superman che solleva un'auto verde uscì nelle edicole americane il 18 Aprile del 1938. Gli Usa stavano per superare la più grave crisi finanziaria del Novecento e in Europa si stava per iniziare la Seconda guerra mondiale.

fumetti costosi

L'antologia conteneva undici storie, di poche pagine l'una, e parlava di diversi supereroi. La prima storia di 13 pagine era dedicata a Superman, un supereroe venuto sulla terra che avrebbe influenzato tutti quelli venuti dopo fino a diventare uno dei più celebri.

action comics 1 superman

«Action Comics #1 rappresenta l'inizio del genere dei supereroi», ha detto il co-proprietario di ComicConnect.com, Vincent Zurzolo, che ha mediato la vendita. Il venditore ha realizzato un profitto di 1 milione sul fumetto, dopo averlo custodito per soli tre anni. E l'acquirente senza nome, secondo quanto fa sapere Zurzolo, è anche un novellino nell'investimento in fumetti.

Oggi si pensa che le copie della rara edizione siano tra le 50 e le 100. Certified Guaranty Company (CGC), il primo servizio indipendente di certificazione di albi a fumetti da collezione, finora ha autenticato 34 copie dell'Action Comics #1 che non hanno avuto ritocchi.

detective comics n.27

Una di queste, che nella scala di conservazione di CGC fu valutata con 9 punti su 10, è stata venduta nel 2014 con un'asta speciale su eBay per la prima volta a 3.2 milioni di dollari, dal proprietario di un negozio di fumetti che l'aveva acquistata anni prima da un uomo che l'aveva comprata proprio in edicola.

Ma le follie dei collezionisti non si fermano qui. Ci sono altri fumetti d'epoca che dal costo di pochi centesimi iniziale sono stati acquistati a prezzi da far perdere la testa. Segno che leggere la storia del fumetto è davvero un lusso.

all star comics n.8

E gli amanti dei supereroi queste pazzie le hanno fatte soprattutto per Superman e Batman. «Detective Comics n.27», della Dc Comics, in cui incontriamo Batman, è stato venduto a un milione di dollari (800 mila euro).

E ancora «Amazing Fantasy n.15», della Marvel Comics, con protagonista Spiderman, a 790.882 euro. «All Star Comics n.8», D.C. Comics, con protagonista Wonder Woman a 785.076. «Superman n.1», D.C. Comics, 1939, a 475.662. «Batman n.1», D.C. Comics, 1940, a 429.475. «X-men n.1», Marvel Comics, 1963, a 401.348 euro.

Insomma, appassionarsi e scovare pezzi introvabili ha un bel prezzo. Meglio stare attenti a non farsi ingannare dal business.

amazing fantasy n.15