13 mar 2023 11:49

IL FUTURO È VERDE, MA IL PRESENTE È NERO – IL COLOSSO SAUDITA DEL PETROLIO, ARAMCO, NEL 2022 HA FATTO REGISTRARE UN PROFITTO RECORD DA 161 MILIARDI DI DOLLARI, PIÙ DI SHELL, BP, EXXON E CHEVRON MESSI INSIEME – DIETRO AL SURPLUS C’È OVVIAMENTE L’IMPENNATA DEI PREZZI DEL PETROLIO PER VIA DELLA GUERRA IN UCRAINA. MA SAREBBE INTERESSANTE ANCHE CAPIRE SE (E COME) SONO CAMBIATI I COMPRATORI DEL GREGGIO DI RIAD…