GENERALI, ALLA GUERRA! – ANNUSATA ARIA DI RISIKO, FUSIONI, RIPOSIZIONAMENTI, DONNET NON POTEVA RESTARE A GUARDARE E SI È MOSSO PER TRATTARE L’ALLEANZA CON NATIXIS. INSIEME, IL LEONE DI TRIESTE E IL GRUPPO FRANCESE CREEREBBERO UN COLOSSO DA 2MILA MILIARDI DI EURO DI GESTIONI PATRIMONIALI – IL DILEMMA È IL COME: PARTNERSHIP O FUSIONE? E IN QUESTO CASO, CHI COMANDERÀ? VISTI I PESI IN CAMPO, È DIFFICILE CHE GENERALI ACCETTI UNA POSIZIONE DI SUDDITANZA…

philippe donnet 4

1. GENERALI TRATTA L’ALLEANZA CON LA FRANCESE NATIXIS PER CREARE UN POLO DEL RISPARMIO GESTITO DA 2 MILA MILIARDI. COSA NE PENSA IL GOVERNO?

https://www.dagospia.com/rubrica-4/business/generali-dietro-collina-39-partito-risiko-416028.htm

2. GENERALI TRATTA CON NATIXIS

Estratto dell’articolo di Anna Messia per “MF”

GENERALI

Assicurazioni Generali tratta per stringere un’alleanza nell’asset management con Natixis Investment Managers che riunirebbe due delle maggiori realtà europee nelle gestioni patrimoniali dando vita ad un operatore complessivo di oltre 2 mila miliardi di euro: in particolare Generali apporterebbe un patrimonio di circa 843 miliardi di euro, pari a 887 miliardi di dollari, e il gruppo di gestione francese altri 1.300 miliardi di dollari, ovvero poco meno di 1.240 miliardi di euro al cambio attuale.

La notizia, anticipata ieri dal Financial Times, è circolata negli ambienti finanziari e non stupisce alla luce delle dichiarazioni nei mesi scorsi fatte dallo stesso ceo del gruppo Generali Philippe Donnet, che […] aveva sottolineato la volontà della compagnia assicurativa di crescere ancora nell’asset management, anche con operazioni straordinarie […].

NATIXIS

L’ultima operazione c’era stata a luglio 2023, con Conning che ha apportato 144 miliardi e ha consentito a Generali di crescere sia negli Usa sia in Asia. […]

Le nuove trattative sarebbero avviate già da tempo, anche se ancora in una fase preliminare. Il gruppo finanziario francese Bpce […] già dallo scorso dicembre stava esplorando opzioni strategiche per rafforzare la sua attività di gestione patrimoniale.

Natixis Investment Managers ha un modello boutique costituito da un insieme di società indipendenti tra cui nomi come Harris Associates, nota per le sue azioni a grande capitalizzazione holdings e la società di private equity Naxicap.

philippe donnet

Resta da capire come potrebbe realizzarsi l’alleanza tra Trieste e i francesi, se con una partnership o, più probabilmente, con una vera e propria fusione tra le due società. E, in questo ultimo caso, quale sarà la futura governance della società di risparmio gestito.

Oggi Generali opera nell’asset management in particolare tramite Generali Investment Holding (Gih) che non è interamente controllata dal gruppo assicurativo. Il 16,75% delle azioni è infatti in mano a Cathay Life, che fa capo al gruppo finanziario di Taiwan […]. Nel caso in cui le trattative andassero a buon fine bisognerà quindi trovare un nuovo assetto […]

3. GENERALI, CONTATTI CON NATIXIS SULL’ASSET MANAGEMENT

NATIXIS

Estratto dell’articolo di Laura Galvagni per “il Sole 24 Ore”

[…] Le ipotesi fatte nelle ultime ore dal mercato sono le più disparate, si va dalla semplice alleanza industriale a schemi più complessi che prevedano anche un accordo di tipo societario. Difficile dire, al momento, quale sia il disegno prevalente. Di certo, visti i pesi in campo, è improbabile immaginare che Generali accetti una posizione di sudditanza.

[…] In un segmento, peraltro, sempre più orientato verso fusioni e acquisizioni per poter aumentare la scala operativa e ampliare i canali di distribuzione. Tanto più in Europa dove la partnership potrebbe rappresentare una mossa significativa nel mondo della gestione degli investimenti.

Qui, infatti, la concorrenza e la pressione sui margini stanno spingendo le aziende a cercare sinergie per rafforzare la loro posizione di mercato.

philippe donnet 1

[…] C’è però un altro aspetto che, almeno sulla carta, fa immaginare che il confronto tra le parti possa essere costruttivo. Il ceo di Natixis am è Tim Ryan, lo stesso che Donnet ha chiamato a capo della divisione asset management del Leone nel 2017. Il manager è rimasto a Trieste fino al 2021 salvo poi intraprendere un percorso diverso che ora lo porta però a incrociare nuovamente la strada di Generali. Prima ancora che in casa del Leone Ryan e Donnet si erano conosciuti in Axa.

GENERALI

[…] Il movimento, dunque non manca. Tanto più se si considera che la stessa Allianz sta valutando diverse opzioni per valorizzare Allianz Global Investors, che gestisce asset per 560 miliardi di euro. Sulla scorta di tutti questi rumor il titolo Generali ha chiuso in progresso dello 0,96% a 27,27 euro. Nel mentre Banca Generali ha ottenuto il via libera dall’antitrust e dall’Ivass per l’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni di Intermonte

natixis