23 mar 2022 17:48

GENERALI IN GUERRA – DONNET HA SOSPESO CON EFFETTO IMMEDIATO IL SUO “SFIDANTE” LUCIANO CIRINÀ - IL MANAGER INDICATO COME AD NELLA LISTA CALTAGIRONE NON VOLEVA SAPERNE DI DIMETTERSI DAL LEONE DI TRIESTE PER NON PERDERE TANTI SOLDINI - IL DUPLEX NAGEL-DONNET RITIENE DI AVERE DALLA SUA PARTE LA MAGGIORANZA DEI FONDI E QUINDI OTTIME CHANCE DI VITTORIA. QUELLO CHE TEMONO È LA QUANTITÀ AZIONI ACQUISTATE DA PARTE DI CALTARICCONE - SI VOCIFERA DI UN LEONARDO DEL VECCHIO PER NULLA SODDISFATTO DELLA LISTA COMPILATA DA CALTA. IL PAPERONE DI LUXOTTICA PUNTAVA SUL NOME DI SERGIO BALBINOT MA È PREVALSO…