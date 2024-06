DA GENOVA A ROMA, C'E' UN...APONTE AEREO – MSC, IL COLOSSO MONDIALE DELLA LOGISTICA, HA COMPRATO DA AEROPORTI DI ROMA IL 15% DELLE QUOTE DI AEROPORTO DI GENOVA SPA – È LA SECONDA MOSSA DEL GRUPPO DI GIANLUIGI APONTE NEL SETTORE AEREO, DOPO L’ACQUISTO DI ALISCARGO, L’AVIOLINEA DI TRASPORTO MERCI – L’OPERAZIONE È UN’ULTERIORE RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ CROCIERISTICHE, CON GENOVA SNODO PRINCIPALE – ANCHE GRAZIE ALL’INCHIESTA SULLA TANGENTOPOLI LIGURE, CHE HA “FATTO FUORI” IL SOCIO-RIVALE SPINELLI, L’ARMATORE POTRÀ “REGNARE” SUL PORTO…

Estratto dell’articolo di Leonard Berberi per il “Corriere della Sera”

gianluigi aponte 6

Mediterranean Shipping Company (Msc), il colosso mondiale della logistica protagonista negli ultimi anni di uno shopping senza precedenti in diversi settori, si espande nel trasporto aereo rilevando il 15% di quote che Aeroporti di Roma ha in Aeroporto di Genova Spa. La parte restante è divisa tra Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (60%) e Camera di commercio di Genova (25%).

È la seconda mossa di Msc nel settore dopo l’acquisto di AlisCargo, l’aviolinea di trasporto merci, e il tentativo non riuscito di rilevare la maggioranza di Ita Airways assieme a Lufthansa. Msc conferma la mossa ma non rilascia commenti. L’Autorità portuale e la Camera di commercio hanno diritto di prelazione e dovranno dare l’ok all’ingresso del colosso marittimo. Ma l’operazione ha già il loro via libera. Ed è destinata a portare Msc, in un secondo momento, a essere l’azionista di riferimento.

Aeroporto di Genova

«Aeroporti di Roma ha ricevuto da Msc una proposta vincolante di acquisto della propria quota di minoranza», conferma in una nota la società che gestisce — tra le altre cose — gli scali di Fiumicino e Ciampino e che aveva messo sul mercato il 15%. […]

«L’operazione avviene in piena sinergia e raccordo con il Comune di Genova che, oltre a essere pienamente concorde con la proposta di acquisto delle quote di Adr da parte di Msc, ha promosso l’operazione».

spinelli aponte

Non è al momento noto l’importo dell’operazione. Al 31 dicembre 2023, secondo i documenti depositati, il 15% di Adr in Aeroporto di Genova Spa aveva un valore di 484 mila euro, in calo rispetto ai 697 mila del 2022 e quasi dimezzato rispetto agli 894 mila del 2019. Lo scalo, spiegano fonti industriali, ha bisogno di una ricapitalizzazione dopo aver chiuso il 2023 con 1,27 milioni di passeggeri, 28,8 milioni di ricavi e un rosso di 3,5 milioni.

GIANLUIGI APONTE - GIOVANNI TOTI

L’operazione degli Aponte rappresenta un’ulteriore rafforzamento delle attività crocieristiche — Genova è lo snodo principale —: nel 2023 Msc Crociere, uno dei «rami» della galassia, ha registrato 4,08 milioni di ospiti, utilizzando 22 navi e impiegando 46.606 persone. Nel trasporto aereo da ricordare l’avvio di Air Cargo e l’acquisto della licenza di AlisCargo. A febbraio l’Ue ha dato il via libera all’ingresso di Msc in Italo, la società dei treni ad alta velocità (con circa il 50%). Mentre di recente gli Aponte hanno comprato il quotidiano ligure Il Secolo XIX .

