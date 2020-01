GHOSN QUEL CHE GHOSN! ''SONO VITTIMA DI UN COMPLOTTO DI NISSAN E DEI MAGISTRATI GIAPPONESI: L'OBIETTIVO DELLA SOCIETÀ ERA BLOCCARE IL NEGOZIATO DI FUSIONE RENAULT-FCA E CI SONO RIUSCITI SBATTENDOMI IN GALERA'' - LA CONFERENZA STAMPA DEL MANAGER EVASO: ''NON HO FIRMATO CONTRATTI CON NETFLIX'' - LA PROCURA DI TOKYO COSTRETTA A SMENTIRE: ''ACCUSE COMPLOTTO DEL TUTTO FALSE''

GHOSN, SONO INNOCENTE E FINALMENTE LIBERO DI PARLARE

CARLOS GHOSN

(ANSA) - L'ex amministratore delegato di Renault-Nissan Carlos Ghosn è comparso oggi a Beirut di fronte ai media dopo la sua fuga dal Giappone dove si trovava in stato di arresto da più di un anno per accuse di corruzione. "E' un giorno felice per me oggi perché sono finalmente libero di esprimermi e di spiegare", ha detto Ghosn a Beirut. "Sono felice per essere ora con la mia famiglia e i miei cari... dopo essermi battuto per 400 giorni per la mia innocenza e dopo esser stato detenuto in condizioni brutali e contro i principi fondamentali del rispetto dei diritti umani".

GHOSN: VITTIMA DI COMPLOTTO NISSAN-PROCURA GIAPPONE

(ANSA) - Carlos Ghosn, ex amministratore delegato di Renault-Nissan, ha accusato oggi la stessa società automobilistica e la giustizia giapponese di "aver orchestrato una campagna" e "un complotto" contro di lui. Fuggito nei giorni scorsi dal Giappone, dove si trovava in stato di libertà vigilata, Ghosn è apparso oggi per la prima volta a Beirut. Era stato arrestato nel novembre del 2018 e rimasto in carcere per diversi mesi in Giappone.

CARLOS GHOSN

Ghosn ha detto che "la procura (giapponese) e la società (Renault-Nissan) sono in combutta" e che lui "può fare tutti i nomi delle persone coinvolte nel complotto", ma che non vuole "nuocere agli interessi del Libano". Ghosn ha la nazionalità francese, brasiliana e libanese.

GHOSN, 'NON HO FIRMATO CONTRATTI CON NETFLIX'

michael taylor, l'ex berretto verde che ha aiutato ghosn a fuggire 1

(ANSA) - Carlos Ghosn ha smentito oggi di aver firmato un contratto con la piattaforma americana Netlix per la produzione e la realizzazione di un film o di una miniserie sulla sua vita e in particolare sulla rocambolesca fuga dal Giappone nei giorni scorsi. In una conferenza stampa a Beirut, Ghosn ha detto che "sui giornali e sui media appaiono molte storie infondate e leggende senza fondamento... non ha firmato alcun contratto con Netlix". Nei giorni scorsi, media francesi e americani avevano detto che Ghosn aveva firmato un accordo con Netflix ma la piattaforma americana aveva smentito.

GHOSN, MIO ARRESTO HA BLOCCATO NEGOZIATI FUSIONE RENAULT-FCA

(ANSAmed) - "Il gruppo Fiat-Chrysler e Renault dovevano proseguire i negoziati nel gennaio del 2019 per l'accordo di fusione, ma sono stato arrestato e tutto è saltato": lo ha detto oggi a Beirut l'ex amministratore delegato di Renault-Nissan, fuggito dal Giappone nei giorni scorsi dopo esser stato arrestato nel novembre del 2018 a Tokyo. "Ero in contatto con Fiat-Chrysler", ha detto Ghosn, affermando che "l'accordo doveva essere concluso in un incontro a gennaio (del 2019) ma sono stato arrestato e mi trovavo in isolamento in carcere".

carlos ghosn 1

GHOSN: PROCURA TOKYO, ACCUSE COMPLOTTO DEL TUTTO FALSE

(ANSA) - La procura di Tokyo ha respinto le accuse lanciate da Carlos Ghosn, l'ex patron di Renault-Nissan-Mitsubishi fuggito rocambolescamente in Libano, di complotto ai suoi danni ordito da Nissan e autorità nipponiche, bollandole come "categoricamente false e contrarie ai fatti". La procura, riferisce la Kyodo, ha notato che l'ex manager ha "fallito la giustificazione dei suoi atti", accusandolo in una nota di criticismo "unilaterale" e "inaccettabile" al sistema giudiziario e legale nipponico.

le telecamere di sorveglianza nella casa di ghosn a tokyo

Ghosn, che ha tenuto la sua prima conferenza stampa dopo la fuga a Beirut di quasi due ore e mezza, è stato criticato dalla procura di Tokyo perché le sue accuse "ignorano completamente la sua condotta". In altri termini, l'ex manager dovrebbe "incolpare solo se stesso per essere stato arrestato", in forza del fatto che ha "palesemente violato violato la legge giapponese per evitare le conseguenze dei crimini che ha commesso". Ghosn aveva avuto, dopo un lungo braccio di ferro con la procura, la libertà su cauzione ed era in attesa del processo in Giappone con i capi d'accusa relativi a quattro casi di violazione finanziaria, mentre lo scorso mese ha elaborato la fuga in Libano, mandando su tutte le furie le autorità di Tokyo.

