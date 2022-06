13 giu 2022 13:39

GIAVAZZI AMARI PER CHRISTINE LAGARDE – IL CONSIGLIERE ECONOMICO DI PALAZZO CHIGI, PER CONTO DI DRAGHI, ATTACCA LA PRESIDENTE DELLA BCE: “LA BANCA CENTRALE EUROPEA PROMETTE DI ALZARE I TASSI PER RISPONDERE ALL’AUMENTO DELL’INFLAZIONE CON UNO STRUMENTO SBAGLIATO. NOI NON ABBIAMO UNA INFLAZIONE DA DOMANDA COME NEGLI USA MA ABBIAMO UNA INFLAZIONE LEGATA AL PREZZO DEL GAS " – “LO SPREAD? NON C’È NULLA DI SPECIALE CHE RIGUARDA L’ITALIA. LA PRIORITÀ NUMERO UNO È RIDURRE IL RAPPORTO DEBITO PIL E LO POSSIAMO FARE ACCELERANDO IL PIL. IL PNRR PUÒ CONSENTICERLO”