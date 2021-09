I GIGANTI DELLA BIG-TECH CONTINUANO L’ESODO DA SILICON VALLEY - GOOGLE HA ANNUNCIATO L’ACQUISTO DI UN EDIFICIO PER UFFICI A MANHATTAN PER 1,8 MILIARDI DI EURO: SI TRATTA DELL'OPERAZIONE DI MAGGIOR VALORE NEL SETTORE REAL ESTATE COMMERCIALE DALLO SCOPPIO DELLA PANDEMIA E UNA DELLE PIÙ COSTOSE DELLA STORIA DEGLI STATI UNITI – L'EDIFICIO, LOCALIZZATO SUL WATERFRONT DEL FIUME HUDSON, È UN EX TERMINAL MERCI CHE NEL 2023 DIVENTERÀ UN COMPLESSO DA 120MILA METRI QUADRATI…

Da “il Giornale”

Google ha comprato un edificio per uffici a Manhattan per 2,1 miliardi di dollari (1,8 miliardi di euro), che diventerà la sua nuova sede di New York. È quanto ha rivelato il Wall Street Journal, sottolineando che si tratta dell'operazione di maggior valore nel settore real estate commerciale dallo scoppio della pandemia e una delle più costose della storia degli Stati Uniti, secondo Real Capital Analytics.

«Un investimento storico per New York», ha commentato il sindaco Bill de Blasio. L'acquisizione di Google, inoltre, è un segnale del crescente interesse di Big Tech per gli uffici, nonostante queste imprese siano pioniere dello smart working. Anche Facebook, Apple ed Amazon, che sono tra i maggiori affittuari e acquirenti di spazi per uffici negli Stati Uniti, hanno puntato con decisione sulla Grande Mela e attualmente le quattro grandi occupano circa 20mila persone a Manhattan.

Un segnale che la East Coast sta recuperando terreno nei confronti della Silicon Valley. Google, infatti, utilizzerà i nuovi spazi anche per «testare» i giovani provenienti dal campus che ha intenzione di realizzare se queste aziende abbracciano il lavoro a distanza.

L'edificio acquistato da Google, localizzato sul waterfront del fiume Hudson, è un ex terminal merci che nel 2023 diventerà un complesso da 120mila metri quadrati. La società di Mountain View inizialmente affitterà i locali e a partire dal primo trimestre dell'anno prossimo potrà esercitare un'opzione di acquisto.