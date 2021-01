IL GIOCO È BELLO QUANDO DURA POCO – IL TITOLO DI “GAMESTOP” CROLLA DEL 56% A WALL STREET ED È STATO SOSPESO PER ECCESSO DI RIBASSO. LE AZIONI DEL NEGOZIO DI VIDEOGIOCHI SONO ESTREMAMENTE VOLATILI DOPO L’ASSURDO RALLY DEI GIORNI SCORSI DOVUTO ALLA CAMPAGNA ANTI-HEDGE FUND PARTITA DA REDDIT – IL FONDATORE DEL SOCIAL: “È UNA RIVOLUZIONE. NON PENSO CHE TORNEREMO INDIETRO”. LORO NO, IL VALORE DELLA SOCIETÀ SÌ…

gamestop

BORSA: GAMESTOP VOLATILE, A WALL STREET CROLLA DEL 56%

(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - Gamestop inverte rotta a Wall Street e crolla del 56%. Il titolo è stato volatile in queste prime ore di scambi ed è attualmente sospeso per eccesso di ribasso.

BORSA: ROBINHOOD LIMITA TRANSAZIONE SU GAMESTOP

andamento dei titoli gamestop amc e blackberry causato dai ragazzini di reddit

(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - La piattaforma di trading Robinhood limita le transazioni per GameStop, AMC, BlackBerry e Nokia dopo la volata delle ultime sedute, innescata dalla battaglia fra gli investitori individuali di Reddit e gli hedge fund. (ANSA).

BORSA: GAMESTOP TORNA A CORRERE, +22% A WALL STREET

(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - GameStop torna a volare nonostante i limiti alle transazioni imposti da Robinhood. I titoli della società di videogiochi salgono del 22,59%.

alexis ohanian

GAMESTOP: CO-FONDATORE REDDIT, È IL NUOVO NORMALE

(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - Una "rivoluzione" partita dal basso che regala potere ai piccoli investitori. Il co-fondatore di Reddit, Alexis Ohanian, commenta così il fenomeno della volata di GameStop a Wall Street, originato in gran parte sulla sua piattaforma. "Non penso che torneremo indietro" al mondo che c'era fino a poco tempo fa "perché queste comunità" sono il prodotto di internet: "che sia su una piattaforma o su un'altra, questo è il nuovo normale", dice Ohanian in un'intervista a Cnbc.

gamestop 2 roaring kitty uno dei sostenitori del rally su gamestop ryan cohen azionista di gamestop elon musk wallstreetbets wallstreetbets steve cohen proprietario dei new york mets il ceo del nasdaq adena friedman donald foss NEGOZIO DELLA CATENA GAMESTOP ameritrade la crescita di gamestop gamestop. discord rimuove wallstreetbets gamestop il rally di gamestop la copertina del new york post sul rally di gamestop wallstreetbets down