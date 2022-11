2 nov 2022 12:06

IL GIORNO DELLA MARMOTTA DELLE AZIENDE ITALIANE – IL “FINANCIAL TIMES” TRA IL SERIO E IL FACETO ANALIZZA LA SITUAZIONE DELLE TELENOVELE MPS, ITA E TIM: “SONO L'ESPRESSIONE DEL PECULIARE MODO DI CONCEPIRE IL CAPITALISMO IN ITALIA. I POSTI DI LAVORO SONO PROTETTI E LE OPERAZIONI DI FUSIONE E ACQUISIZIONE SONO RARE. CIÒ HA FAVORITO LA NASCITA DI GRUPPI DI DIMENSIONI INFERIORI, STRATEGICAMENTE IN DIFFICOLTÀ, CON BASI DI COSTO GONFIE E RIVALI SNELLI E AFFAMATI. È NECESSARIO UN CONSOLIDAMENTO” – “UN CAMBIO DI GOVERNO PORTA SEMPRE INCERTEZZA. DATA LA REGOLARITÀ DI QUESTO EVENTO IN ITALIA, L'INCERTEZZA È L'UNICA COSA SU CUI SI PUÒ CONTARE”