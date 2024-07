GIÙ LE MANI DA MASERATI – SCAZZO TRA JOHN ELKANN E CARLOS TAVARES: IL CEO PORTOGHESE DI STELLANTIS SI LASCIA SCAPPARE UNA FRASE SIBILLINA SUL FUTURO DEL BRAND DI LUSSO (“STIAMO VALUTANDO QUALE SIA LA CASA MIGLIORE”), MA YAKI SI OPPONE. RISULTATO? IL MARCHIO DEL RIMARRÀ, E LE AUTO CON IL TRIDENTE AVRANNO ANCHE IL MOTORE TERMICO. ALLA FACCIA DELL’ELETTRIFICAZIONE…

Estratto dell’articolo di Andrea Monticone per https://torinocronaca.it/

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN

Qualche frizione fra John Elkann e Carlos Tavares? Sì, perché la lettera sul futuro di Maserati la "firmano" insieme, ma di fatto il presidente di Stellantis costringe il suo amministratore delegato […] a smentirsi.

Maserati non si vende e non si aggrega ad altri Gruppi italiani del lusso, ossia Ferrari. Dunque che cosa è successo? Una comunicazione frettolosa durante la comunicazione dei dati della semestrale o strategia? Di certo c'è una cosa: le nuove Maserati […] non saranno solo elettriche, come si pensava, ma avranno il caro vecchio motore termico.

maserati

Tutto parte da quando, durante la comunicazione dei risultati della semestrale - pessimi, o per dirla con Tavares "inferiori alle aspettative" - Nathalie Knight, chief financial officer di Stellantis, si lascia sfuggire che "stiamo valutando quale sia la casa migliore per Maserati".

Che significa cessione? Successivamente arriva Carlos Tavares e dice che "non possiamo permetterci di tenere brand che non siano redditizi" […]. Concetto poi ribadito in una intervista alla Reuters.

Ecco perché ieri, il segretario generale della Uilm Rocco Palombella ha mandato una lettera proprio a John Elkann, auspicando il passaggio del brand del Tridente […] a Ferrari per costituire un polo del lusso ad alto contenuto tecnologico. Ma Stellantis […] risponde immediatamente.

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN

Una risposta del ceo Tavares "con cui John Elkann ha condiviso la nostra lettera", spiega Palombella, che però sembra portare più l'impronta di Elkann. Ribadendo "L'impegno incondizionato per il brillante futuro di Maserati come unico marchio di lusso dei 14 marchi Stellantis" viene detto che "le dichiarazioni rilasciate a questo proposito non trovano alcun tipo di corrispondenza nel contesto della strategia di Maserati all'interno del piano strategico a lungo termine Dare Forward 203" di Stellantis.

maserati

Quindi cos'era, un bluff l'altro giorno, una fake news autodiffusa, oppure Tavares ha in mente altri marchi da tagliare? In Alfa Romeo, le cui vendite scaldano poco i cuori al momento nonostante il battage per la Junior e dove la Stelvio è a fine vita e il Tonale non basta, fischiano delle orecchie... Più a rischio ancora c'è Chrysler negli Usa e DS in Francia, dove il brand di lusso derivato da Peugeot sarebbe l'antagonista diretto proprio di Maserati.

maserati

Fatto sta che "Maserati è in una fase di transizione verso l'elettrificazione con il programma Folgore BEV che sarà integrato da versioni Ice per la Granturismo e ibride per la Grecale, mentre confermiamo che sono in preparazione anche i successori della Quattroporte e del Levante". Dunque, come accaduto per i venti modelli in uscita quest'anno per la stessa Fiat 500, c'è una clamorosa retromarcia sull'elettrico: la Granturismo, prodotta a Mirafiori, avrà il motore termico. […]

CARLOS TAVARES JOHN ELKANN - STELLANTIS carlos tavares john elkann