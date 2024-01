UNA GRAN ROTTURA DI NOCCIOLE PER FERRERO – IL COLOSSO DI ALBA PERDE IL RICORSO IN TRIBUNALE CONTRO LA RIGONI DI ASIAGO: IL TEMA DELLA CAUSA ERA UNO SPOT FRANCESE DELLA “NOCCIOLATA”, MARCHIO DELLA SOCIETÀ RIVALE, IN CUI SI ESALTAVA LA CREMA “SENZA OLIO DI PALMA”, A DIFFERENZA DELLA NUTELLA. FERRERO AVEVA ACCUSATO RIGONI DI DENIGRARE E FARE “FREE RIDING”, MA IL TRIBUNALE FRANCESE HA DATO TORTO ALLA MULTINAZIONALE - VIDEO: LA PUBBLICITÀ CON IL FINTO ORANGOTANGO

Estratto da www.rainews.it

spot della nocciolata rigoni contro la nutella 4

Ferrero e Rigoni di Asiago si fanno guerra in Francia e in tribunale l'azienda di Alba perde il ricorso per difendere la Nutella. Secondo la filiale francese uno spot televisivo, andato in onda sui canali transalpini tra il 2019 e il 2020, in cui si esaltava la “Nocciolata” la crema spalmabile della società veneta “senza olio di palma”, era un modo per criticare indirettamente la Nutella.

L'accusa di Ferrero alla concorrente era di “denigrare” e fare “free riding”, ma il tribunale francese […] ha sconfessato le tesi dell'azienda […]. “Il colosso della crema spalmabile non solo ha perso appeal, ma ha così portato alla ribalta la sua controversa scelta di mantenere l’olio di palma nella sua ricetta - sostiene nella sua comunicazione Que Choisir - Il gruppo italiano, che conquista più del 66 per cento del mercato francese delle creme spalmabili con il marchio Nutella".

barattoli di nutella

Nello spot della Rigoni di Asiago si esalta il lato biologico della crema spalmabile Nocciolata, “senza olio di palma” e si vede un orangotango che abbraccia una madre e suo figlio su un'altalena in giardino. Nutella non viene mai citata, […] ma Ferrero ha comunque citato in giudizio la concorrente. E dopo una prima decisione contraria a inizio 2024 è arrivato un secondo provvedimento che ha condannato Ferrero France a pagare alla Rigoni Di Asiago 10mila euro di risarcimento.

lo stabilimento ferrero di villers ecalles, in francia lo stabilimento ferrero di villers ecalles, in francia 2 michele ferrero nutella nutella nanni moretti bianca la scena della nutella lo stabilimento ferrero di villers ecalles, in francia 1 nutella 1 spot della nocciolata rigoni contro la nutella 1 NUTELLA ABBANDONATA A LOCOROTONDO NUTELLA BISCUITS SOLD OUT Michele Ferrero con un barattolo di Nutella nutella ferrero spot della nocciolata rigoni contro la nutella 3 spot della nocciolata rigoni contro la nutella 2