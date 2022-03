DAI TAPPETI ROSSI ALLA CACCIA AI RUSSI - CONCITA DE GREGORIO: “RICORDO BENISSIMO CERTE CERIMONIE, CERTI INVITI, QUANDO LA COMPRAVENDITA DI PEZZI DI PAESE AI MEGA MILIARDARI RUSSI È DIVENTATA LA NORMA. NON È CHE GLI OLIGARCHI NON FOSSERO ALLORA QUELLO CHE SONO OGGI: GENTE CHE HA FATTO I MILIARDI GRAZIE A UN TIPO CHE SPARAVA AI GIORNALISTI, TORTURAVA ED ELIMINAVA I DISSIDENTI COL POLONIO, PER RESTARE AI DETTAGLI VISTOSI. QUINDI O NON ERA CHIARO ALLORA, A CHI SI VENDEVANO INDUSTRIE SPIAGGE E VILLE, O CONVENIVA STARE ZITTI E PRENDERE I SOLDI. NON SAPREI COSA PREFERIRE”