GRILLO, I CONTI NON TORNANO! - IL 2019 SI È CHIUSO CON UN UTILE NETTO IN CALO DEL 10,2% PER LA SOCIETÀ CHE GESTISCE IL BLOG DI BEPPE GRILLO. A IMPATTARE SONO I COSTI, LIEVITATI DI 20MILA EURO IN UN ANNO. LE COSE NON VANNO BENISSIMO NEMMENO PER LA “GESTIMAR”, CIOÈ L’AZIENDA CHE DETIENE LE SUE PROPRIETÀ IMMOBILIARI...

BEPPE GRILLO

Andrea Montanari per “MF”

All’indomani del weekend elettorale e referendario, e tornato a scuotere il mondo della politica con una considerazione politica d’impatto: «Credo nella democrazia diretta, non nel Parlamento. Gli eletti? Meglio se estratti a sorte».

Con queste parole Beppe Grillo ha assestato l’ennesimo colpo a un Movimento 5 Stelle in pieno travaglio dopo il risultato al di sotto delle attese conseguito alle elezioni regionali. Resta il fatto che ogni valutazione del comico genovese continua a far notizia. Del resto ancora nel 2017, secondo la testata online Politico.eu, Grillo era uno dei personaggi piu influenti d’Europa.

beppe grillo

Forte anche di un blog che di fatto e stato il precursore delle istanze grilline. Il sito nel 2008 era stato catalogato dalla rivista inglese The Observer tra i 50 blog piu importanti e influenti al mondo (il nono in assoluto) e parrebbe essere la principale fonte di reddito dello stesso Grillo. Anche se, come aveva rilevato cinque anni fa Repubblica, secondo Alexa (Amazon), la vetrina delle sue considerazioni socio- politico-economiche era passato dalla top ten mondiale al 7.495° posto su scala globale e al 171° in Italia: un calo registrato anche da Traffic Estimate e Calcustat.com.

L'ARTICOLO PRO CINA E ANTI USA DI FABIO MASSIMO PARENTI SUL BLOG DI BEPPE GRILLO

Puo essere per questo calo di interesse e contatti che i conti della societa che gestisce il blog Beppegrillo. it non decollano. Perche il 2019 si e chiuso con un fatturato di poco piu di 240 mila euro (ricavi garantiti dal sito), un dato comunque in crescita del 4,5% rispetto all’esercizio precedente, ma con un margine operativo lordo di 93mila, in diminuzione del 9,1%, un risultato operativo di 90 mila euro (-12%) e un utile netto di 65.753 euro (-10,2% rispetto ai profitti del 2018) integralmente portato a nuovo in bilancio.

A impattare sui margini della societa del comico ligure, che comunque conta su una platea di 2,4 milioni di followers su Twitter e 1,9 milioni di utenti su Facebook, mentre su Instagram e fermo a 105 mila fan, sono stati i costi che, anno su anno, sono lievitati di 20 mila euro (+15,4%). Tra le singole voci, seppure si tratti di valori che in assoluto restano bassi, spiccano i 7.916 euro per le spese di rappresentanza (nel 2018 erano pari a 0), mentre quelle per consulenti fiscali e amministrativi sono salite di 6mila euro.

beppe grillo giuseppe conte luigi di maio

Mentre sono state tagliate, da 10 mila e 2 mila euro, le spese di viaggio. La Beppegrillo srl, che non ha sostenuto costi per il personale, ha oltre 54 mila euro in cassa e, anno su anno, ha quasi raddoppiato il patrimonio netto, balzato da 73 mila a 139 mila euro. Nel frattempo, l’altra societa di Grillo, Gestimar, che detiene proprieta (iscritte a bilancio a un valore complessivo di 463 mila euro) a Marinelle Golfo Aranci e Porto Cervo in Sardegna, uffici a Genova e Nervi e una multiproprieta in Valtournenche ha chiuso il 2019 con una perdita di 5 mila euro, un dato in calo rispetto a quello dell’anno prece- dente.

ARTICOLO DEL BLOG DI BEPPE GRILLO SUI SOLDI DAL VENEZUELA AL M5S beppe grillo si scava una fossa 5 BEPPE GRILLO IN MACCHINA ESCE DALL'AMBASCIATA CINESE BEPPE GRILLO E LE CONCESSIONI AI BENETTON LA BESTEMMIA SUL BLOG DI BEPPE GRILLO Beppe Grillo articolo anti usa di fabio massimo parenti sul blog di beppe grillo BEPPE GRILLO L'ARTICOLO SUL BLOG DI BEPPE GRILLO CHE NEGA LA REPRESSIONE CINESE DEGLI UIGURI beppe grillo BEPPE GRILLO SULLA GOLF CAR IL BLOG DI GRILLO CONTRO LO STRAPOTERE DELLE BANCHE IL BLOG DI GRILLO SULLA CAPUOZZO IL NUOVO BLOG DI BEPPE GRILLO